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Na snimku se jasno vidi snajperista pozicioniran na krovu stadiona, što je izazvalo reakcije navijača i komentare o nivou bezbednosti na ovogodišnjem Mundijalu.

Snimak sa utakmice Nemačka - Paragvaj je objavio američki influenser Kejden Dejvis.

"Jeste li nekad tražili snajpere na bilo kom američkom sportskom događaju?", upitao je Dejvis.

Snimak je brzo postao viralan, jer prikazuje ono što je za mnoge evropske navijače neuobičajeno.

Standardna praksa na velikim takmičenjima

Pojačane bezbednosne mere, uključujući snajperiste na krovovima okolnih objekata i samog stadiona, deo su standardnog protokola prilikom organizacije Svetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

1/18 Vidi galeriju Nemačka - Paragvaj, Mundijal 2026 Foto: Javier Garcia / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Nick Potts / PA Images / Profimedia

FIFA i domaćini pripremili su bezbednosnu operaciju za najveći fudbalski turnir na svetu, s obzirom na velike posete i potencijalne rizike.

Slični prizori viđeni su i ranije na velikim američkim sportskim događajima (Super Boul, NFL utakmice), ali čak i na pojedinim evropskim mečevima sa visokim rizikom, poput najvećih derbija ili susreta sa političkom pozadinom. Kada je reč o Evropi, ovakav vid bezbednosne mere nije ni blizu vidljiv kao u SAD.

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