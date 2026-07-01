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Društvene mreže preplavio je snimak sa Svetskog prvenstva na kojem mnogi navijači tvrde da je mladi reprezentativac Francuske Rajan Čerki ignorisao selektora Didijea Dešana, što je odmah pokrenulo lavinu komentara o navodnom sukobu u taboru "trikolora".

Na viralnom snimku vidi se kratka interakcija između Dešana i Čerkija posle utakmice, a brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da je fudbaler "hladno iskulirao" selektora. Upravo zbog toga pojavile su se brojne spekulacije da između njih dvojice postoje tenzije.

Ipak, francuski mediji pozivaju na oprez i navode da za sada nema nikakve potvrde da je došlo do sukoba između selektora i mladog fudbalera. Prema njihovim informacijama, čitava priča zasniva se na različitim tumačenjima snimka koji je postao viralan, dok zvanične potvrde o svađi nema.

Pojedini izvori čak tvrde da je stručni štab Francuske kasnije razgovarao sa Čerkijem, ali ne zbog navodnog sukoba sa Dešanom, već kako bi mu ukazao da svaki njegov gest tokom Mundijala može biti pogrešno protumačen i izazvati nepotrebne polemike u javnosti.

Zbog toga mnogi smatraju da je čitava priča više proizvod društvenih mreža nego stvarnog problema u svlačionici Francuske.

Ipak, to nije sprečilo navijače da nastave raspravu. Jedni tvrde da je Čerki jasno ignorisao selektora, dok drugi smatraju da je u pitanju običan kadar izvučen iz konteksta i da između dvojice Francuza nema nikakvih nesuglasica.

Podsetimo, Francuska je izborila plasman u osminu finala Mundijala, pošto je ubedljivo savladala Švedsku 3:0, a Rajan Čerki dobio je šansu u samom finišu meča, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno.