Slušaj vest

Društvene mreže preplavio je snimak sa Svetskog prvenstva na kojem mnogi navijači tvrde da je mladi reprezentativac Francuske Rajan Čerki ignorisao selektora Didijea Dešana, što je odmah pokrenulo lavinu komentara o navodnom sukobu u taboru "trikolora".

Na viralnom snimku vidi se kratka interakcija između Dešana i Čerkija posle utakmice, a brojni korisnici društvenih mreža ocenili su da je fudbaler "hladno iskulirao" selektora. Upravo zbog toga pojavile su se brojne spekulacije da između njih dvojice postoje tenzije.

Ipak, francuski mediji pozivaju na oprez i navode da za sada nema nikakve potvrde da je došlo do sukoba između selektora i mladog fudbalera. Prema njihovim informacijama, čitava priča zasniva se na različitim tumačenjima snimka koji je postao viralan, dok zvanične potvrde o svađi nema.

Pojedini izvori čak tvrde da je stručni štab Francuske kasnije razgovarao sa Čerkijem, ali ne zbog navodnog sukoba sa Dešanom, već kako bi mu ukazao da svaki njegov gest tokom Mundijala može biti pogrešno protumačen i izazvati nepotrebne polemike u javnosti.

Zbog toga mnogi smatraju da je čitava priča više proizvod društvenih mreža nego stvarnog problema u svlačionici Francuske.

Ipak, to nije sprečilo navijače da nastave raspravu. Jedni tvrde da je Čerki jasno ignorisao selektora, dok drugi smatraju da je u pitanju običan kadar izvučen iz konteksta i da između dvojice Francuza nema nikakvih nesuglasica.

Podsetimo, Francuska je izborila plasman u osminu finala Mundijala, pošto je ubedljivo savladala Švedsku 3:0, a Rajan Čerki dobio je šansu u samom finišu meča, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno.

Ne propustiteFIFA WC 2026MOŽE LI IKO DA ZAUSTAVI FRANCUSKU I MBAPEA? "Trikolori" pregazili Švedsku kao plitak potok
Mundijal 2026, Francuska, Švedska
FIFA WC 2026"TRIKOLORI" JURE KA "BOGINJI": Ovako je Francuska na krilima Mbapea razbila Švedsku
Mundijal 2026, Francuska, Kilijan Mbape, Majkl Olise
FIFA WC 2026ZNAMO ZA ŠTA SMO SPOSOBNI: Fudbaler Francuske poslao moćnu poruku rivalima
Orelijen Čuameni, Mundijal 2026, Francuska
FIFA WC 2026DEŠAN: Nema svrhe gledati previše unapred, jer nas stvarnost može brzo vratiti na zemlju
Mundijal 2026, Didije Dešan

00:37
Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport