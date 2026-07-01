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Fudbaleri Meksika savladali su Ekvador sa 2:0 i plasirali se u osminu finala Svetskog prvenstva, ali utakmicu u Meksiko Sitiju obeležila je velika kontroverza oko odluke glavnog sudije Slavka Vinčića.

U 25. minutu, dok je Meksiko imao obećavajuću kontru i napad u punom jeku, Vinčić je dosudio prekršaj na sredini terena i u istom trenutku poslao igrače na obaveznu pauzu za hidrataciju, što je izazvalo bes na tribinama i lavinu komentara na društvenim mrežama.

Navijači tvrde da je sudija presekao akciju u momentu kada je Meksiko bio u idealnoj poziciji za pogodak, a posebno ih je razbesnelo što je odluka došla bez puštanja prednosti.

Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Dodatnu buru izazvalo je novo FIFA pravilo o “pauzi za hidrataciju”, koje je uvedeno na ovom Mundijalu, zvanično zbog zdravlja igrača, ali mnogi veruju da iza svega stoje i ogromni finansijski interesi.

Prema pisanju britanskog BBC-a i drugih medija, televizijske kuće tokom pauza za hidrataciju mogu da ostvare zaradu i preko 200 miliona dolara, dok se procenjuje da bi samo jedan veliki emiter, poput američkog Fox-a, mogao da inkasira oko 250 miliona dolara (oko 220 miliona evra) samo od reklama tokom tih prekida.

Dio tog “kolača” ide i FIFA, što je dodatno podgrejalo sumnje navijača da pravilo nije uvedeno samo zbog sportskih razloga, već i zbog komercijalne dobiti.

Zbog toga se posebno analizira i trenutak uoči utakmice, kada je FIFA na zvaničnom sajtu objavila da neće biti pauze za hidrataciju zbog kašnjenja meča izazvanog grmljavinskim nevremenom. Međutim, ta objava je kasnije izmenjena, a deo u kojem se navodi da pauze neće biti – uklonjen.

FIFA objava
FIFA objava Foto: Screenshot

FIFA objava
FIFA objava Foto: Screenshot

Navijači sada tvrde da je odluka o pauzi u toku meča doneta u poslednjem trenutku i da sve dodatno pojačava sumnje u komercijalnu pozadinu pravila, dok je incident Slavka Vinčića u 25. minutu postao glavna tema utakmice.

Slavko Vinčić
Slavko Vinčić Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia

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Sudija prekinuo Meksiko - Ekvador Izvor: TV Arena sport