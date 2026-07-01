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Francuska je ubedljivo pobedila rezultatom 3:0, a Kilijan Mbape je bio dvostruki strelac.

Kada je u 85. minutu selektor Didije Dešan odlučio da ga izvede iz igre dododilo se nešto što je izazvalo erupciju na društvenim mrežama.

Dok je Mbape prilazio klupi za rezervne igrače Dešan mu se duboko naklonio u znak poštovanja. Mnogi ljubitelji fudbala nisu propustili priliku da prokomentarišu tu situaciju, a reakcije su brojne i različite.

Pogledajte tu situaciju:

Kilijan Mbape i Didije Dešan Foto: Mauro PIMENTEL / AFP / Profimedia, Jewel SAMAD / AFP / Profimedia

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