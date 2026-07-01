SUPER SU MBAPE, MESI I HALAND, ALI SVE JE ZALUDEO OVAJ FUDBALER! "Ustao sam i aplaudirao! Ako ne osvoji Zlatnu loptu..."
Francuska je pobedila Švedsku rezultatom 3:0 i tako obezbedila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.
Heroj "trikolora" je bio Mbape sa dva pogotka, ali Majkl Olise je fudbaler o kojem se priča.
Olise je upisao dve asistencije protiv Šveđana, ukupno pet na prvenstvu. Društvene mreže su pune komentarima na njegov račun, a bivši fudbaleri i fudbalski analitičari su oduševljeni.
"Majkl Olise je najbolji igrač sveta, daleko iznad svih drugih. Ako na kraju sezone ne osvoji Zlatnu loptu, onda definitivno nešto ozbiljno nije u redu s fudbalom", rekao je Vili Sanjol.
"Francuska je vrhunski tim, ali moram iskreno reći da sam ustao i aplaudirao Majklu Oliseu. Nisam znao da je ovaj dečko tako dobar. Svaki put kada je lopta kod njega, to je opšta opasnost. Kakav nastup", poručio je Rio Ferdinand.
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