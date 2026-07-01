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Francuska je pobedila Švedsku rezultatom 3:0 i tako obezbedila plasman u osminu finala Svetskog prvenstva.

Heroj "trikolora" je bio Mbape sa dva pogotka, ali Majkl Olise je fudbaler o kojem se priča.

Olise je upisao dve asistencije protiv Šveđana, ukupno pet na prvenstvu. Društvene mreže su pune komentarima na njegov račun, a bivši fudbaleri i fudbalski analitičari su oduševljeni.

"Majkl Olise je najbolji igrač sveta, daleko iznad svih drugih. Ako na kraju sezone ne osvoji Zlatnu loptu, onda definitivno nešto ozbiljno nije u redu s fudbalom", rekao je Vili Sanjol.

Majkl Olise Foto: SARAH YENESEL/EPA, Petr David Josek/AP

"Francuska je vrhunski tim, ali moram iskreno reći da sam ustao i aplaudirao Majklu Oliseu. Nisam znao da je ovaj dečko tako dobar. Svaki put kada je lopta kod njega, to je opšta opasnost. Kakav nastup", poručio je Rio Ferdinand.

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