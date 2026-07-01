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Julijan Nagelsman neće sam otići sa klupe Nemačke, a ukoliko Fudbalski savez ove zemlje želi da mu vidi leđa, to će ga skupo koštati. Aktuelni selektor je odmah nakon debakla "pancera" svesno prebacio pritisak na rukovodstvo Saveza porukom da ne planira da podnese ostavku - iako je svima jasno da najveća odgovornost za neuspeh leži upravo na njemu.

Iza ove odluke, očekivano, krije se ogroman novac. Naime, u javnost su procureli detalji ugovora prema kojima DFB duguje Nagelsmanu čak 14 miliona evra u slučaju otkaza. Razlog za ovu paprenu cifru je bizarna klauzula koja garantuje isplatu samim tim što je ekipa "prošla u nokaut fazu".

1/7 Vidi galeriju Julijan Nagelsman Foto: Hasan Bratic/DeFodi Images/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia, EPA/RONALD WITTEK, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Tri Mundijala bez pobede u eliminacijama

Sada se s pravom postavlja pitanje ko je i kako odobrio ovako štetan ugovor po Savez. Kreatori ovog sporazuma očigledno nisu marili za činjenicu da plasman u polufinale i eliminacija u prvom kolu nokaut faze nemaju istu težinu. Za nemački fudbal situacija je postala alarmantna, jer je ovo već treće uzastopno Svetsko prvenstvo na kojem nacionalni tim nije zabeležio nijednu pobedu u eliminacionoj rundi.

Šta posle Nagelsmana? Klop je spremna zamena

Ukoliko ne dobije otkaz, Nagelsman bi po ugovoru trebalo da predvodi selekciju Nemačke i na predstojećem Evropskom prvenstvu, pošto mu saradnja važi do 2028. godine.

Ipak, ako Savez odluči da odreši kesu i isplati mu pomenutih 14 miliona, već se zna ko je prva meta za njegovog naslednika. U pitanju je Jirgen Klop. Jedan od najboljih svetskih stručnjaka već dve godine odmara nakon odlaska sa klupe Liverpula, a ranije je već potvrdio da bi bio zainteresovan za preuzimanje nacionalnog tima.

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