Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri SAD i Bosne i Hercegovine odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

1/5 Vidi galeriju Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.