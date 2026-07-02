Slušaj vest

Fudbaleri SAD i Bosne i Hercegovine odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

Ne propustiteFIFA WC 2026AMERIČKI "EKSPERTI" OTPISALI BOSNU, DŽEKO IM OČITAO LEKCIJU! Brutalna poruka kapitena: Nemci su isto pričali, pa su ispali!
Edin Džeko
FIFA WC 2026"KORNJAČA RADE"! BOGDANOVIĆ POSLAO PORUKU BARBAREZU: Da sam u stručnom štabu Bosne...
Rade Bogdanović
FIFA WC 2026"NE ZNAM KO JE TAJ?!" Barbarez brutalno spustio američku legendu: Sramno potcenio Bosnu, pa dobio hladan tuš!
Sergej Barbarez
FIFA WC 2026NAPAD, PRETNJE I OTIMANJE ZASTAVE SRBIJE! Ekskluzivno otkrivamo pravu istinu i detalje skandala sa utakmice BiH na Mundijalu koji je podelio region
9898998.jpg

00:38
Kerim Alajbegović gol na Bosna i Hercegovina - Katar 1:0 Izvor: RTS 1