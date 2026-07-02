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FIFA WC 2026
MOGU LI BOSANCI DA ŠOKIRAJU AMERE? Očekuje nas spektakl u borbi za osminu finala Mundijala, evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
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Fudbaleri SAD i Bosne i Hercegovine odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Bosna i Hercegovina - Katar Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
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