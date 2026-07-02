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Fudbaleri Španije i Austrije večeras od 21 sat odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!

Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir