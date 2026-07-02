Susret je na programu danas od 21 sat.
FIFA WC 2026
BIĆE UZBUDLJIVO! KO IDE U OSMINU FINALA MUNDIJALA, ŠPANIJA ILI AUSTRIJA? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
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Fudbaleri Španije i Austrije večeras od 21 sat odmeriće snage u meču šesnaestine finala Svetskog prvenstva.
Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia
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Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među šesnaest najboljih na planeti!
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
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