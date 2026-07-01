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Dok se fudbalska javnost u BiH priprema za istorijski okršaj osmine finala Svetskog prvenstva, u kojem će reprezentacija Bosne i Hercegovine odmeriti snage sa Sjedinjenim Američkim Državama, Švedska pakuje kofere nakon eliminacije od Francuske. Između ove dve sudbine stoji jedno ime -Anel Ahmedhodžić. Fudbaler rođen u Malmeu bio bi neizostavan šraf na terenu za koji god od ova dva tima da se odlučio. Umesto toga, Mundijal prati preko TV ekrana, opravdano noseći epitet jednog od najvećih tragičara ovog šampionata.

Iako je zbog mesta rođenja imao otvoren put ka dresu Švedske, Ahmedhodžić je izabrao srce i korene, odlučivši se za Bosnu i Hercegovinu. Ipak, umesto romantične priče o povratku domovini, usledio je košmar: javne prepirke, medijski linč i žestoki sukobi sa navijačima, Fudbalskim savezom, ali i sopstvenom porodicom.

1/7 Vidi galeriju Bivši reprezentativac Bosne, fudbaler Fejnorda - Anel Ahmedhodžić Foto: Anna Gowthorpe / Shutterstock Editorial / Profimedia, Printskrin/Instagram

Porodični raskol zbog supruge: "Ona je kriva za sve"

Preokret u njegovoj reprezentativnoj karijeri dogodio se u septembru 2024. godine, kada je saopštio da se povlači iz nacionalnog tima. Kao zvaničan razlog naveo je povredu zbog koje je napustio trening kamp, ali to nije sprečilo lavinu uvreda besnih navijača. Ulje na vatru dolio je njegov otac, Mirsad Ahmedhodžić, koji je javno optužio snaju Marijanu Mišić iz Crne Gore da stoji iza svega.

"To više nije moj sin, ne smatram ga više mojim sinom. Želim mu da bude najbolji, ali okrenuli su ga loši ljudi koji misle samo na interes. Ja sam se borio u ratu, tri puta sam ranjavan i želeo sam da moj sin igra za državu koju sam svojom krvlju stvarao", izjavio je tada ogorčeni otac.

Mirsad se nije zaustavio na tome, već je u medijima detaljno izneo optužbe na račun snaje i njene porodice:

1/5 Vidi galeriju Marijana Ahmedhodžić Foto: Printscreen Instagram

"Njena majka i ona su planirale da nas, roditelje, potpuno odstrane, što im je i uspelo za Novu godinu. Otišle su u Dubai da se provode, a njemu ostavile dete kod kuće, dok je on propuštao mečeve zbog navodno lakše povrede. Kada sam s njim privatnim avionom Šefilda otputovao u Englesku, ta devojka nije imala vizu. Dva meseca je bio potpuno fokusiran i igrao je fenomenalno. Čim je ona stigla, njegova forma je počela da opada."

Anelov brutalan odgovor: "Moj otac je narcis i lažov"

Ovakve teške optužbe nisu ostale bez odgovora. Anel Ahmedhodžić je odlučio da javno uzvrati udarac ocu, braneći svoju porodicu pred očima kompletne javnosti.

"Uvredljivo je za mene, a posebno za moju suprugu, reći da je na mene bacila crnu magiju. Ona je sjajna žena i neverovatna majka našeg sina, teško je naći nekoga ko se tako brine o tebi. Priče da mi ona ne dozvoljava da igram za reprezentaciju su smešne i pokazuju samo nivo inteligencije ovog lažova. Za razliku od mnogih žena fudbalera, ona nikada nije propustila moju utakmicu, čak ni u devetom mesecu trudnoće, samo nekoliko dana pre porođaja. Ona je moja najveća podrška, a optužbe da me sputava su čista glupost. Ali, šta drugo očekivati od jednog narcisa?"

Pomirenje u kući, ali ne i u reprezentaciji: Za Barbareza je ova priča završena

Strasti su se u međuvremenu delimično smirile. Otac i sin su izgladili odnose, a Anel je tokom odmora snimljen kako uz pesmu i zastavu navija za svoje nekadašnje saigrače iz Bosne i Hercegovine. Međutim, njegova vrata u nacionalnom timu ostala su čvrsto zatvorena.

Govoreći o razlozima odlaska, defanzivac Fejenorda je optužio Savez za "amaterske metode rada i mešanje politike u sastavljanje tima", ističući da se cela država okrenula protiv njega i njegove supruge.

Tačku na ovu sapunicu stavio je aktuelni selektor Sergej Barbarez, koji je jasno poručio da povratka nema.

1/6 Vidi galeriju Sergej Barbarez Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Phamai Techaphan / Shutterstock Editorial / Profimedia

"U samovoljnom oproštaju od reprezentacije vidi se određena doza egoizma i tu više nema mesta za popravni. Meni su potrebni momci koji su spremni da daju sto odsto, koji jedva čekaju da dođu i koji vole ovaj grb i državu. Reprezentacija zahteva žrtvovanje, a ne postavljanje uslova. Zbog toga je priča sa Ahmedhodžićem za nas definitivno završena", podvukao je Barbarez.

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