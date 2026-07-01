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Larisa Rikelme ponovo na mundijalu i ponovo u crveno-belom dresu Paragavaj!

Južnoamerička lepotica Larisa Rikelme koja je popularnost stekla na SP 2010. u Južnoj Africi zahvaljujući dubokom dekolteu i mobilnom telefonu u grudima, nije želela da propusti najveću planetarnu smotru fudbala i pruži podršku reprezentaciji Paragvaja.

Ovako je nekada izgledala Larisa Rikelme Foto: Profimedia

Povratak na velika vrata

Larisa Rikelme je uz Paragvaj od grupne faze, a posebno je srećna bila u šesnaestini finala, kada je Paragvaj iznenadio i eliminisao favorizovanu Nemačku posle penal serije. Za one koji ne znaju, Larisa se na mundijal vratila na velika vrata.

Debitovala je kao komentator za paragvajsku televiziju "La Tribuna". Ona sada ima 41 godinu i prvi put prisustvuje utakmicama svetskog prvenstva na stadionima. Pre 14 godina postala je poznata kao devojka iz fan zone iz koje je bodrila Paragvaj u majici na bretelama. Na ovom turniru radi direktno sa terena kao sportska novinarka, prezenterka i Jutjub reporterka, spajajući ulogu vatrene navijačice i profesionalca.

1/16 Vidi galeriju Larisa Rikelme 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Plakala kao kiša

Larisa je pre nekoliko dana ponovo postala globalni viralni hit. Nakon što je Paragvaj kao autsajder senzacionalno eliminisao moćnu Nemačku posle penala, Larisa je pred kamerama plakala kao kiša od sreće. Snimak njenog emotivnog sloma, gde je izjavila da je "tokom penala klecala na podu i molila se", obišao je svet.

Pre leta 2010, Larisa je bila relativno poznat model u rodnoj zemlji, ali potpuno nepoznata ostatku sveta. Sve se promenilo tokom utakmice između Paragvaja i Italije na SP u Južnoj Africi. Tada je ona meč pratila u fan-zoni u glavnom gradu Paragvaja, Asunsionu, iako su mnogi tada mislili da je na stadionu u Africi.

Larisa u elementu tokom mundijala 2010. godine Foto: Printscreen/Instagram

Postala poznata pre 16 godina

Kada je Paragvaj postigao gol, fotoreporteri su zabeležili njeno strastveno slavlje u tesnoj majici u bojama reprezentacije, sa mobilnim telefonom marke smeštenim u bujni dekolte. "Devojka Mundijala" - ta fotografija je u roku od nekoliko sati postala viralni hit na tada mladim društvenim mrežama.

Larisa je maksimalno iskoristila svojih "pet minuta" slave i pretocila ih u dugogodišnju karijeru u šou-biznisu širom Latinske Amerike. Slikala se za brojna izdanja časopisa "Playboy" i postala zaštitno lice mnogih brendova, uključujući i telefone "Nokia".

Larisa Rikelme pred početak utakmice između Paragavaja i Nemačke Foto: Printskrin/Instagram

Danas izgleda zrelije

Radila je na TV stanicama u Paragvaju, Argentini i Brazilu, bila učesnica rijalitija. Godine 2016. upisala je i uspešno završila studije komunikologije i novinarstva kako bi se preorijentisala na sportsko izveštavanje.

Mediji i navijači primećuju da, iako je prošlo 16 godina od njenog prvog pojavljivanja Larisa Rikelme danas izgleda zrelije. I dalje pleni harizmom i energijom koja ju je i proslavila. Na instagramu je prati preko 2,2 miliona ljudi, a njene objave iz hotelskih soba gde se priprema za mečeve i dalje privlače milione pregleda.

Larisa Rikelme i Džonatan Fabro dok su bili zajedno Foto: Printskrin/Instagram

Sa fudbalerom u vezi 14 godina

Njen ljubavni život obeležio je samo jedan čovek sa kojim je provela čak 14 godina – bivši argentinsko-paragvajski fudbaler Džonatan Fabro. Ostala je sa njim, čak i kada je otišao u zatvor jer je seksualno zlostavljao svoju maloletnu kumu u Buenos Ajresu. Kada je Fabro izašao na slobodu, Larisa je odlučila da prekinu vezu.

Larisa Rikelme se nikada nije udala, a nema ni decu. Međutim, pre nekoliko godina javno je otkrila da je zamrzla svoje jajne ćelije kako bi imala opciju da postane majka u četrdesetim godinama, kada oseti da je spremna za tu odgovornost.

Larisa Rikelme izveštava posle utakmice Paragvaja i Nemačke na SP 2026. Foto: Printskrin/Instagram

Sa Larisom Paragvaj pobeđuje

I jedna bitna činjenica, Paragvaj se do ovog leta nijednom nije plasirao na SP od Južne Afrike, tako da je i to značajno uticalo da Larisa Rikelme u svetskoj javnosti pomalo padne u zaborav. Ali, sada je ponovo vaskrsnula.

Fudbaleri Paragvaja u osmini finala Svetskog prvenstva igraju protiv Francuske u Filadelfiji 4. jula, a meč je zakazan u 23.00 časa.