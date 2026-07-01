SEĆATE LI SE LARISE RIKELME?! BILA JE HIT NA MUNDIJALU 2010: Ovako sada izgleda devojka sa bujnim dekolteom!
Larisa Rikelme ponovo na mundijalu i ponovo u crveno-belom dresu Paragavaj!
Južnoamerička lepotica Larisa Rikelme koja je popularnost stekla na SP 2010. u Južnoj Africi zahvaljujući dubokom dekolteu i mobilnom telefonu u grudima, nije želela da propusti najveću planetarnu smotru fudbala i pruži podršku reprezentaciji Paragvaja.
Povratak na velika vrata
Larisa Rikelme je uz Paragvaj od grupne faze, a posebno je srećna bila u šesnaestini finala, kada je Paragvaj iznenadio i eliminisao favorizovanu Nemačku posle penal serije. Za one koji ne znaju, Larisa se na mundijal vratila na velika vrata.
Debitovala je kao komentator za paragvajsku televiziju "La Tribuna". Ona sada ima 41 godinu i prvi put prisustvuje utakmicama svetskog prvenstva na stadionima. Pre 14 godina postala je poznata kao devojka iz fan zone iz koje je bodrila Paragvaj u majici na bretelama. Na ovom turniru radi direktno sa terena kao sportska novinarka, prezenterka i Jutjub reporterka, spajajući ulogu vatrene navijačice i profesionalca.
Plakala kao kiša
Larisa je pre nekoliko dana ponovo postala globalni viralni hit. Nakon što je Paragvaj kao autsajder senzacionalno eliminisao moćnu Nemačku posle penala, Larisa je pred kamerama plakala kao kiša od sreće. Snimak njenog emotivnog sloma, gde je izjavila da je "tokom penala klecala na podu i molila se", obišao je svet.
Pre leta 2010, Larisa je bila relativno poznat model u rodnoj zemlji, ali potpuno nepoznata ostatku sveta. Sve se promenilo tokom utakmice između Paragvaja i Italije na SP u Južnoj Africi. Tada je ona meč pratila u fan-zoni u glavnom gradu Paragvaja, Asunsionu, iako su mnogi tada mislili da je na stadionu u Africi.
Postala poznata pre 16 godina
Kada je Paragvaj postigao gol, fotoreporteri su zabeležili njeno strastveno slavlje u tesnoj majici u bojama reprezentacije, sa mobilnim telefonom marke smeštenim u bujni dekolte. "Devojka Mundijala" - ta fotografija je u roku od nekoliko sati postala viralni hit na tada mladim društvenim mrežama.
Larisa je maksimalno iskoristila svojih "pet minuta" slave i pretocila ih u dugogodišnju karijeru u šou-biznisu širom Latinske Amerike. Slikala se za brojna izdanja časopisa "Playboy" i postala zaštitno lice mnogih brendova, uključujući i telefone "Nokia".
Danas izgleda zrelije
Radila je na TV stanicama u Paragvaju, Argentini i Brazilu, bila učesnica rijalitija. Godine 2016. upisala je i uspešno završila studije komunikologije i novinarstva kako bi se preorijentisala na sportsko izveštavanje.
Mediji i navijači primećuju da, iako je prošlo 16 godina od njenog prvog pojavljivanja Larisa Rikelme danas izgleda zrelije. I dalje pleni harizmom i energijom koja ju je i proslavila. Na instagramu je prati preko 2,2 miliona ljudi, a njene objave iz hotelskih soba gde se priprema za mečeve i dalje privlače milione pregleda.
Sa fudbalerom u vezi 14 godina
Njen ljubavni život obeležio je samo jedan čovek sa kojim je provela čak 14 godina – bivši argentinsko-paragvajski fudbaler Džonatan Fabro. Ostala je sa njim, čak i kada je otišao u zatvor jer je seksualno zlostavljao svoju maloletnu kumu u Buenos Ajresu. Kada je Fabro izašao na slobodu, Larisa je odlučila da prekinu vezu.
Larisa Rikelme se nikada nije udala, a nema ni decu. Međutim, pre nekoliko godina javno je otkrila da je zamrzla svoje jajne ćelije kako bi imala opciju da postane majka u četrdesetim godinama, kada oseti da je spremna za tu odgovornost.
Sa Larisom Paragvaj pobeđuje
I jedna bitna činjenica, Paragvaj se do ovog leta nijednom nije plasirao na SP od Južne Afrike, tako da je i to značajno uticalo da Larisa Rikelme u svetskoj javnosti pomalo padne u zaborav. Ali, sada je ponovo vaskrsnula.
Fudbaleri Paragvaja u osmini finala Svetskog prvenstva igraju protiv Francuske u Filadelfiji 4. jula, a meč je zakazan u 23.00 časa.