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NESTVARNA SCENA U SKUPŠTINI! Pogledajte kako su poslanici podržali svoje fudbalere na Mundijalu! Ovaj snimak obilazi planetu! VIDEO
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Norveški poslanici u parlamentu (Storting) na trenutak su potpuno zaboravili na političke podele, zakone i žustre replike, pa su usred skupštinske sale izveli čuveno, popularno "vikinško veslanje"!
Inicijativu je tokom zvaničnog zasedanja, potpuno neočekivano, pokrenuo sam predsednik parlamenta.
Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia
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Političari iz svih tabora su se istog trenutka sinhronizovano aktivirali u svojim klupama, imitirajući veslanje i šaljući gromoglasnu, zajedničku podršku nacionalnoj fudbalskoj reprezentaciji na Svetskom prvenstvu.
Kada fudbalska groznica i patriotski naboj ujedine vlast i opoziciju, to izgleda ovako:
Podsetimo, fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala Mundijala pošto su sinoć rezultatom 2:1 pobedili selekciju Obale Slonovače.
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