Slušaj vest

Norveški poslanici u parlamentu (Storting) na trenutak su potpuno zaboravili na političke podele, zakone i žustre replike, pa su usred skupštinske sale izveli čuveno, popularno "vikinško veslanje"!

Inicijativu je tokom zvaničnog zasedanja, potpuno neočekivano, pokrenuo sam predsednik parlamenta.

Foto galerija iz Dalasa Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Političari iz svih tabora su se istog trenutka sinhronizovano aktivirali u svojim klupama, imitirajući veslanje i šaljući gromoglasnu, zajedničku podršku nacionalnoj fudbalskoj reprezentaciji na Svetskom prvenstvu.

Kada fudbalska groznica i patriotski naboj ujedine vlast i opoziciju, to izgleda ovako:

Podsetimo, fudbaleri Norveške plasirali su se u osminu finala Mundijala pošto su sinoć rezultatom 2:1 pobedili selekciju Obale Slonovače.

Ne propustiteFIFA WC 2026"AKO SAM OVO PREŽIVEO, MOGU BILO ŠTA!" Hit izjava selektora nakon velike drame na Svetskom prvenstvu
Stole Solbaken
FIFA WC 2026SELEKTOR NORVEŠKE O POGOTKU HALANDA U 86. MINUTU: Ako sam mogao da preživim to, mogu da preživim bilo šta
Stole Solbaken
FIFA WC 2026"OVO JE LUDO" Haland o pogotku u završnici: Bio sam mrtav umoran i pomislio sam 'ne mogu da izdržim produžetke'
Erling Haland
FIFA WC 2026FANTASTIČNI HALAND REŠIO DRAMU U DALASU: Pogledajte pogodak koji je odveo Norvežane u osminu finala
Erling Haland

00:51
Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir