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Fudbaleri Engleske plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva.

Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Engleska je u utakmici šesnaestine finala u Atlanti savladala DR Kongo rezultatom 2:1.

Vodeći gol za DR Kongo postigao je Simbemba u 7. minutu.

Preokret i pobedu Englezima doneo je dvostruki strelac Hari Kejn u 75, i 86. minutu.

Engleska će se u osmini finala sastati sa Meksikom na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju.

Englezi su se žestoko namučili na ovom meču i kada se je već mirisalo na senzaciju pojavio se Hari Kejn.

Sa dva gola doneo je preokret i pobedu favorizovanoj Engleskoj.

Prvi gol postigao je u 75. minutu.

Nakon asistencija Gordona, glavom je matirao fantastičnog Mpasija.

Kejn je pobedu Englezima doneo u 86. minutu i to pravim projektilom.

Mpasi je još jednom ukrotio šut Belingema, lopta dolazi do  Kejna koji fantastičnim udarcem u same rašlje rešava pitanje pobednika.

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