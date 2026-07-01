SVE JE MIRISALO NA SENZACIJU A ONDA SE POJAVIO HARI KEJN: Ovako je fantastični Englez rasplakao simpatične Afrikance!
Engleska je u utakmici šesnaestine finala u Atlanti savladala DR Kongo rezultatom 2:1.
Vodeći gol za DR Kongo postigao je Simbemba u 7. minutu.
Preokret i pobedu Englezima doneo je dvostruki strelac Hari Kejn u 75, i 86. minutu.
Engleska će se u osmini finala sastati sa Meksikom na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju.
Englezi su se žestoko namučili na ovom meču i kada se je već mirisalo na senzaciju pojavio se Hari Kejn.
Sa dva gola doneo je preokret i pobedu favorizovanoj Engleskoj.
Prvi gol postigao je u 75. minutu.
Nakon asistencija Gordona, glavom je matirao fantastičnog Mpasija.
Kejn je pobedu Englezima doneo u 86. minutu i to pravim projektilom.
Mpasi je još jednom ukrotio šut Belingema, lopta dolazi do Kejna koji fantastičnim udarcem u same rašlje rešava pitanje pobednika.