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1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Vodeći gol za DR Kongo postigao je Simbemba u 7. minutu.

Preokret i pobedu Englezima doneo je dvostruki strelac Hari Kejn u 75, i 86. minutu.

Kejn je bio presrećan posle utakmice.

"Neverovatan je osećaj. Bila je ovo luda utakmica. Igrali smo protiv čvrste i organizovane ekipe. Posle prve pauze za osveženje podigli smo nivo igre. Njihov golman imao je nekoliko sjajnih odbrana, ali nastavili smo da pritiskamo i znali smo da će prilike doći", rekao je Kejn posle meča.

Kapiten Engleske ocenio je da je njegova reprezentacija odigrala najbolju napadačku utakmicu na dosadašnjem toku turnira.

"Što se napada tiče, ovo nam je bila najbolja partija na prvenstvu. Sada smo u fazi turnira kada se pobede osvajaju mnogo teže. U ovakvim utakmicama najvažnije je ostati strpljiv. Pritisak je veći, ali moramo da ostanemo verni svom načinu igre", poručio je Kejn.

"Rekao sam momcima da uživaju. Ponekad kao reprezentativci Engleske ne proslavimo uspeh onako kako bi trebalo. Prošli smo dalje i imamo razlog za zadovoljstvo. Uvek neko novi iskoči u prvi plan, a protivnicima je veoma teško da igraju protiv nas tokom svih 90 minuta", naveo je Kejn.

Engleska će se u osmini finala sastati sa Meksikom na legendarnom stadionu "Asteka" u Meksiko sitiju.