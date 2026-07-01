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"Razočarani smo jer smo zaista verovali da možemo to da uradimo. Igrali smo dobro", naveo je Desabr, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Reprezentacija Demokratske Republike Kongo nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Atlanti izgubila od selekcije Engleske 1:2.

Demokratska Republika Kongo je u večerašnjem meču povela pogotkom Brajana Sipenge u sedmom minutu, da bi Engleska do preokreta došla golovima Harija Kejna u 75. i 86. minutu.

"Pred kraj utakmice, primili smo dve šanse, a jedan od najboljih igrača na svetu je postigao dva gola protiv nas. Šteta", rekao je Desabr.

Desabr je čestitao svojim igračima na njihovoj igri u večerašnjem duelu.

"Stekli su mnogo iskustva igrajući protiv ovakvih timova. Tako se gradi fudbal u Demokratskoj Republici Kongo. Možda nam je nedostajalo malo iskustva, ali to je priroda igre. Učimo i nastavljamo da se usavršavamo. Nastavićemo mirno", kazao je selektor reprezentacije Demokratske Republike Kongo.

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