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Belgija je na neverovatan način izborila plasman u osminu finala Mundijala. Prvo su došli od 0:2 do 2:2 u finišu utakmice, a potom su iz penala u 125. minutu došli do pobede.

Međutim, biće još mnogo priče o svemu šta se dešavalo u 117. minutu kada je došlo do sporne situacije u kaznenom prostoru Senegala.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Neoprezan start fudbalera afričke selekcije značio je da ćemo 6-7 minuta čekati odluku arbitara. Posle 10-tak puta gledanja... Arbitar Martinez iz Hondurasa je pokazao - penal. Bilo je kontakta, ali.. Sporna situacija o kojoj svi priču.

Pogledajte tu situaciju: