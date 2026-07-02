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Belgija je u ludom meču pobedila Senegal sa 3:2 posle produžetaka, a jedan detalj iz 117. minuta meča privukao je ogromnu pažnju.

Sve je počelo kada je arbitar otišao da gleda VAR i odlučio da dosudi penal za Belgijance.

Jedan fudbaler Senegala ježao je više od pet minuta na mestu gde se nalazi "bela tačka". Navodno, razlog je bio što je dobio lakat u glavu od strane igrača Belgije. Nisu su mislili da se Senegalac moli, ali izgleda da je ipak razlog bio udarac.

Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Međutim, on je pet minuta stavio ruke na glavu i nije želeo da se pomeri sa tog mesta. Pokušavali su drugi igrači da ga pomere - uzalud. Tek posle pet minuta rešio je da omogući izvođenje penala...

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Detalj sa meča Foto: Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Definitivno biće još mnogo priče o ovom meču i u narednim danima. Izgleda da utakmice Senegala ne mogu bez afera...

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir