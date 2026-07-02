Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine je završila učešće na Svetskom prvenstvu.
MUNDIJAL
DA LI JE MOGLO DRUGAČIJE ZA BIH? Pogledajte kako su Amerikanci uz dosta sreće došli do prednosti, pa sa igračem manje šokirali komšije iz slobodnog udarca
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Bolja od BiH je bila reprezentacija SAD-a koja je pobedila u Santa Klari rezultatom 2:0 i tako stigla do osmine finala Mundijala.
Imala je selekcija iz komšiluka igrača više od 64. minuta, ali nije uspela da nadoknadi zaostatak do kojeg je stigla golom Baloguna u 45. minutu uz dosta sreće.
SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia
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Umesto toga Tilman je u 84. minutu pogodio gol iz slobodnog udarca i tako potvrdio pobedu svog tima.
Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice SAD - Bosna i Hercegovina:
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