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Bolja od BiH je bila reprezentacija SAD-a koja je pobedila u Santa Klari rezultatom 2:0 i tako stigla do osmine finala Mundijala.

Imala je selekcija iz komšiluka igrača više od 64. minuta, ali nije uspela da nadoknadi zaostatak do kojeg je stigla golom Baloguna u 45. minutu uz dosta sreće.

SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Umesto toga Tilman je u 84. minutu pogodio gol iz slobodnog udarca i tako potvrdio pobedu svog tima.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice SAD - Bosna i Hercegovina:

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Mundijal - Navijači Engleske Izvor: Kurir