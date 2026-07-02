Florin Balogun dobio je crveni karton i ostavio svoj tim na cedilu protiv BIH.
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Folarin Balogun bio je u centru pažnje na meču SAD - BiH. Postigao je gol, a potom i dobio crveni karton.
Mogao je pre isključenja pa bar tri puta da pogodi, ali nije imao ni sreće. Jednom je bio u minimalnom ofsajdu, zatim je pogodio i prečku...
Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia
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U 63. minutu meča napravio je jednu veliku glupost. Naime, tada je Balogun zgazio Muharemovića i to na sredini terena.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Sudiji je sve promaklo, ali VAR soba je brzo reagovala i Balogun je dobio crveni karton.
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