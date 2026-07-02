Selektor reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez nije mogao da sakrije emocije.
MUNDIJAL
TEŠKE SCENE ZA KRAJ! SELEKTOR BOSNE I HERCEGOVINE SE SLOMIO NASRED TERENA! Nije mogao da zaustavi suze dok je izlazio sa terena nakon eliminacije
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Bosna i Hercegovina je izgubila od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva i tako završila učešće na istorijskom Mundijalu, prvom na kojem su prošli grupnu fazu.
Sergej Barbarez je nakon utakmice poveo svoje fudbalere ka navijačima, a nakon što je pozdravio one koji su došli da sa tribina podrže reprezentaciju, ostavio je fudbalere i krenuo prema svlačionici.
SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia
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U tim trenucima emocije su ga savladale, pa je nasred terena brisao suze sa lica.
To je zabeležio novinar portala "sportsport.ba" koji je sa stadiona u Santa Klari pratio utakmicu.
Pogledajte kako je to izgledalo:
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