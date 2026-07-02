Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bosna i Hercegovina je izgubila od Sjedinjenih Američkih Država rezultatom 2:0 u šesnaestini finala Svetskog prvenstva i tako završila učešće na istorijskom Mundijalu, prvom na kojem su prošli grupnu fazu.

Sergej Barbarez je nakon utakmice poveo svoje fudbalere ka navijačima, a nakon što je pozdravio one koji su došli da sa tribina podrže reprezentaciju, ostavio je fudbalere i krenuo prema svlačionici.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

U tim trenucima emocije su ga savladale, pa je nasred terena brisao suze sa lica.

To je zabeležio novinar portala "sportsport.ba" koji je sa stadiona u Santa Klari pratio utakmicu.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Bonus video: