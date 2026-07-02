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"Dali smo sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve treba da budemo ponosni na sve što smo napravili", rekao je Džeko za "Arenu sport BIH".

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u San Francisku pobedili BIH sa 2:0.

Golove za pobedu SAD postigli su Folarin Balogan u 45. i Malik Tilman u 82. minutu, a domaća selekcija je od 64. minuta igrala sa igračem manje zbog crvenog kartona Balogana.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Džeko je kao ključan trenutak istakao drugi pogodak SAD.

"Taj drugi gol nismo smeli da primimo, onda je bilo teže. Iako smo posle crvenog kartona imali dominaciju, taj gol nas je pokosio i nismo uspeli", dodao je 40-godišnji napadač, koji je zbog povrede napustio igru u 51. minutu.

Kapiten BIH se zahvalio navijačima na podršci tokom Svetskog prvenstva.

"Hvala im što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su ponosni na nas koliko i mi na njih", rekao je Džeko i dodao da će kasnije razmišljati o svojoj budućnosti u reprezentaciji:

"Otom potom, videćemo".

SAD će u osmini finala Svetskog prvenstva igrati protiv Belgije, a taj meč je zakazan za 6. jul u Sijetlu.

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