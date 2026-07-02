Slušaj vest

"Dali smo sve od sebe, na kraju nažalost idemo kući, ali bez obzira na sve treba da budemo ponosni na sve što smo napravili", rekao je Džeko za "Arenu sport BIH".

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država plasirali su se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u San Francisku pobedili BIH sa 2:0.

Golove za pobedu SAD postigli su Folarin Balogan u 45. i Malik Tilman u 82. minutu, a domaća selekcija je od 64. minuta igrala sa igračem manje zbog crvenog kartona Balogana.

SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Džeko je kao ključan trenutak istakao drugi pogodak SAD.

"Taj drugi gol nismo smeli da primimo, onda je bilo teže. Iako smo posle crvenog kartona imali dominaciju, taj gol nas je pokosio i nismo uspeli", dodao je 40-godišnji napadač, koji je zbog povrede napustio igru u 51. minutu.

Kapiten BIH se zahvalio navijačima na podršci tokom Svetskog prvenstva.

"Hvala im što su nas pratili kroz svaku utakmicu. Mislim da su ponosni na nas koliko i mi na njih", rekao je Džeko i dodao da će kasnije razmišljati o svojoj budućnosti u reprezentaciji:

"Otom potom, videćemo".

SAD će u osmini finala Svetskog prvenstva igrati protiv Belgije, a taj meč je zakazan za 6. jul u Sijetlu.

Ne propustiteFIFA WC 2026SAN JE ZAVRŠEN - BOSNA ISPALA SA MUNDIJALA! Ne pomaže ni igrač više čak 40 minuta, Amerika lagano prošla dalje...
Folarin Balogun
FIFA WC 2026TEŠKE SCENE ZA KRAJ! SELEKTOR BOSNE I HERCEGOVINE SE SLOMIO NASRED TERENA! Nije mogao da zaustavi suze dok je izlazio sa terena nakon eliminacije
Sergej Barbarez
FIFA WC 2026TRKA ZA ZLATNU KOPAČKU NIKAD IZJEDNAČENIJA: Mesi, Mbape, Haland... Ko će postati kralj strelaca na Mundijalu?
Mundijal 2026, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Erling Haland
FIFA WC 2026BIĆE UZBUDLJIVO! KO IDE U OSMINU FINALA MUNDIJALA, ŠPANIJA ILI AUSTRIJA? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
profimedia-1111645116.jpg

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir