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Sergej Barbarez je zaplakao nasred terena nakon eliminacije Bosne i Hercegovine sa Mundijala, a potom je stao pred kameru kako bi otkrio svoje prve utiske nakon poraza od SAD.

Selektor komšija nije mogao da kontroliše emocije, a rekao je da njegovi igrači zaslužuju sve pohvale, uprkos ispadanja u šesnaestini finala Mundijala.

“Kad izgubite uvek je tako da nešto fali. Utakmicu gde smo imali potpunu kontrolu, primimo gol našom greškom. Drugo poluvreme smo probali sve, ovi momci zaslužuju kompliment. Izraz lica pokazuje koliko sam srećan iako je danas tužan dan", rekao je Barbarez za "Arenu sport BIH".

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Golove za pobedu SAD postigli su Folarin Balogan u 45. i Malik Tilman u 82. minutu, a domaća selekcija je od 64. minuta igrala sa igračem manje zbog crvenog kartona Balogana.

Barbarez je dodao da su njegovi igrači imali nekoliko prilika za izjednačenje, ali i da je protivnik kaznio svaku njihovu grešku.

“Teško je ponavljati priče iz Velsa i protiv italije iz Zenice (u baražu za Svetsko prvenstvo). Bilo je par dobrih situacija, na kraju krajeva primite gol iz slobodnjaka, to je sport", istakao je on.

Barbarez se posebno zahvalio navijačima BIH na podršci.

“Volim sve ove ljude što nas podržavaju, celu Bosnu i Hercegovinu”, zaključio je Barbarez.

SAD u osmini finala Svetskog prvenstva 6. jula igraju protiv Belgije u Sijetlu.

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