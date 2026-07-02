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Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija izjavio je da je njegova ekipa sve vreme verovala u pobedu u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Senegala, kao i da smatra da je svaki igrač u njegovom timu doprineo preokretu u tom duelu i plasmanu u osminu finala.

"U fudbalu je sve moguće ako verujete u to. Već sam rekao da snaga ove ekipe dolazi i sa klupe. Ne postižete rezultate sa samo 11 igrača", naveo je Garsija, a preneo belgijski "De Morgen".

Reprezentacija Belgije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Sijetlu posle produžetaka pobedila selekciju Senegala 3:2, nakon što je regularni deo meča završen 2:2.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Selekcija Senegala je do 86. minuta imala vođstvo 2:0, da bi Belgija potom izjednačila golovima Romela Lukakua i Jurija Tilemansa.

Reprezentacija Belgije je do pobede došla pogotkom Tilemansa iz penala u petom minutu nadoknade drugog produžetka.

"Pre njihovog gola za 0:2 smo prečesto ispuštali loptu i pokušavali da izvodimo odlučujuća dodavanja sa previše udaljenosti. Oni su izgubili strukturu pred kraj utakmice. Želeli su da zadrže vođstvo od 2:0, što je po mom mišljenju bila velika greška. To nam je dalo samopouzdanje. Jer se utakmica promenila kada smo postigli prvi gol. Posle toga smo postigli izjednačujući pogodak, i sjajno je što smo realizovali i taj zasluženi penal u završnici", kazao je selektor reprezentacije Belgije.

Reprezentacija Belgije će u osmini finala, u Sijetlu igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

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