Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija izjavio je da je njegova ekipa sve vreme verovala u pobedu u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Senegala, kao i da smatra da je svaki igrač u njegovom timu doprineo preokretu u tom duelu i plasmanu u osminu finala.

"U fudbalu je sve moguće ako verujete u to. Već sam rekao da snaga ove ekipe dolazi i sa klupe. Ne postižete rezultate sa samo 11 igrača", naveo je Garsija, a preneo belgijski "De Morgen".

Reprezentacija Belgije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Sijetlu posle produžetaka pobedila selekciju Senegala 3:2, nakon što je regularni deo meča završen 2:2.

Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Selekcija Senegala je do 86. minuta imala vođstvo 2:0, da bi Belgija potom izjednačila golovima Romela Lukakua i Jurija Tilemansa.

Reprezentacija Belgije je do pobede došla pogotkom Tilemansa iz penala u petom minutu nadoknade drugog produžetka.

"Pre njihovog gola za 0:2 smo prečesto ispuštali loptu i pokušavali da izvodimo odlučujuća dodavanja sa previše udaljenosti. Oni su izgubili strukturu pred kraj utakmice. Želeli su da zadrže vođstvo od 2:0, što je po mom mišljenju bila velika greška. To nam je dalo samopouzdanje. Jer se utakmica promenila kada smo postigli prvi gol. Posle toga smo postigli izjednačujući pogodak, i sjajno je što smo realizovali i taj zasluženi penal u završnici", kazao je selektor reprezentacije Belgije.

Reprezentacija Belgije će u osmini finala, u Sijetlu igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

Ne propustiteFIFA WC 2026DŽEKO DOBIO PITANJE DA LI ĆE I NAKON MUNDIJALA IGRATI ZA REPREZENTACIJU! Sve zanima isto! Dijamant u tri reči odgovorio
Edin Džeko
FIFA WC 2026TEŠKE SCENE ZA KRAJ! SELEKTOR BOSNE I HERCEGOVINE SE SLOMIO NASRED TERENA! Nije mogao da zaustavi suze dok je izlazio sa terena nakon eliminacije
Sergej Barbarez
FIFA WC 2026TRKA ZA ZLATNU KOPAČKU NIKAD IZJEDNAČENIJA: Mesi, Mbape, Haland... Ko će postati kralj strelaca na Mundijalu?
Mundijal 2026, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Erling Haland
FIFA WC 2026BIĆE UZBUDLJIVO! KO IDE U OSMINU FINALA MUNDIJALA, ŠPANIJA ILI AUSTRIJA? Evo gde možete da gledate večerašnju utakmicu!
profimedia-1111645116.jpg

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir