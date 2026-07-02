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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente rekao je da će mladi napadač Lamin Jamal biti potpuno spreman za predstojeći meč šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Austrije.

"Lamin može da odigra onoliko koliko od njega budemo tražili. Bili smo veoma oprezni sa njim, kao i sa svim ostalim igračima tokom oporavka, poštujući rokove i prateći razvoj utakmica. Lamin se sada oseća veoma dobro i iznad svega svi možete da vidite koliko želi da igra", rekao je De la Fuente.

Španija će pokušati da ostvari prvu pobedu u nokaut fazi Svetskog prvenstva nakon 2010. godine, kada su u Južnoj Africi postali prvaci sveta.

Od tad su 2014. godine ispali u grupnoj fazi i dva puta zaredom 2018. i 2022. godine u prvoj rundi nokaut faze.

Jamal je ove sezone u dresu Barselone postigao 24 gola i upisao 17 asistencija u svim takmičenjima, uprkos tome što je zbog povrede zadnje lože propustio poslednjih šest utakmica u Primeri.

U grupnoj fazi Svetskog prvenstva Jamal je odigrao svega 141 minut, postigavši jedan gol u duelu drugog kola protiv Saudijske Arabije (4:0).

Španija je u Grupi H završila na prvom mestu sa sedam bodova, sa dve pobede protiv Saudijske Arabije i Urugvaja, kao i remijem sa Zelenortskim ostrvima.

Za meč protiv Austrije za sastav će konkurisati i novi napadač Liverpula Viktor Munjos, koji je odsustvovao zbog povrede mišića.

"Viktor je u dobrom stanju, ali dugo nije igrao. U zavisnosti kako se utakmica bude odvijala, videću da li ću ga uvesti u igru ili ne", dodao je De la Fuente.

Selektor Španije rekao je i da protiv Austrije izvesno neće igrati Niko Vilijams, zbog povrede prepona, ali da bi mogao da bude spreman za utakmicu osmine finala ukoliko Španija prođe u tu fazu.

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