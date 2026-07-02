Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Senegala Pap Tjav rekao je da ga boli eliminacija u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, ali da svi u ekipi moraju da prihvate poraz od Belgije nakon produžetaka.

"Ispali smo - to boli. Moram da čestitam ekipi, koja je dala sve od sebe, ali nažalost nismo uspeli da sačuvamo dva gola prednosti. Čestitam reprezentaciji Belgije, koja je prošla dalja. Moramo da prihvatimo ovo, to je fudbal", rekao je Tjav, preneo je sajt takmičenja.

Fudbaleri Belgije plasirali su se večeras u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Sijetlu posle produžetaka pobedili Senegal sa 3:2.

Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Afrička selekcija povela je u 25. minutu golom Habiba Dijare, dok je u 51. minutu rezultat povećao Ismaila Sar.

Belgija je do produžetaka došla golovima Romelua Lukakua u 86. i Jurija Tilemansa u 89. minutu.

Upravo je Tilemans u samoj završnici drugog produžetka golom sa penala doneo pobedu Belgiji i plasman u narednu fazu Svetskog prvenstva.

Dijara, strelac vodećeg gola za Senegal, rekao je da je razočaran, kao i da nije bilo dovoljno odlično prvo poluvreme.

"Utakmica traje 90 minuta, i potpuno smo slomljeni. Veoma je teško. Ne znam šta da kažem. Kada si na terenu, moraš da pružiš svoj maksimum, a mi to nismo uradili. Sami smo krivi za ovo", zaključio je Dijara.

Belgija će u osmini finala Svetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

Ne propustiteFIFA WC 2026"U FUDBALU JE SVE MOGUĆE, AKO VERUJETE U TO!" Belgija je napravila nestvaran preokret, evo šta je poručio selektor nakon utakmice
Rudi Garsija, Mundijal 2026, Belgija
FIFA WC 2026DŽEKO DOBIO PITANJE DA LI ĆE I NAKON MUNDIJALA IGRATI ZA REPREZENTACIJU! Sve zanima isto! Dijamant u tri reči odgovorio
Edin Džeko
FIFA WC 2026TEŠKE SCENE ZA KRAJ! SELEKTOR BOSNE I HERCEGOVINE SE SLOMIO NASRED TERENA! Nije mogao da zaustavi suze dok je izlazio sa terena nakon eliminacije
Sergej Barbarez
FIFA WC 2026TRKA ZA ZLATNU KOPAČKU NIKAD IZJEDNAČENIJA: Mesi, Mbape, Haland... Ko će postati kralj strelaca na Mundijalu?
Mundijal 2026, Kilijan Mbape, Lionel Mesi, Erling Haland

 Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir