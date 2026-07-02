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Selektor fudbalske reprezentacije Senegala Pap Tjav rekao je da ga boli eliminacija u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, ali da svi u ekipi moraju da prihvate poraz od Belgije nakon produžetaka.

"Ispali smo - to boli. Moram da čestitam ekipi, koja je dala sve od sebe, ali nažalost nismo uspeli da sačuvamo dva gola prednosti. Čestitam reprezentaciji Belgije, koja je prošla dalja. Moramo da prihvatimo ovo, to je fudbal", rekao je Tjav, preneo je sajt takmičenja.

Fudbaleri Belgije plasirali su se večeras u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto su u Sijetlu posle produžetaka pobedili Senegal sa 3:2.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Afrička selekcija povela je u 25. minutu golom Habiba Dijare, dok je u 51. minutu rezultat povećao Ismaila Sar.

Belgija je do produžetaka došla golovima Romelua Lukakua u 86. i Jurija Tilemansa u 89. minutu.

Upravo je Tilemans u samoj završnici drugog produžetka golom sa penala doneo pobedu Belgiji i plasman u narednu fazu Svetskog prvenstva.

Dijara, strelac vodećeg gola za Senegal, rekao je da je razočaran, kao i da nije bilo dovoljno odlično prvo poluvreme.

"Utakmica traje 90 minuta, i potpuno smo slomljeni. Veoma je teško. Ne znam šta da kažem. Kada si na terenu, moraš da pružiš svoj maksimum, a mi to nismo uradili. Sami smo krivi za ovo", zaključio je Dijara.

Belgija će u osmini finala Svetskog prvenstva igrati protiv Sjedinjenih Američkih Država.

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