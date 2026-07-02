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SAD su rezultatom 2:0 pobedili Bosnu i Hercegovinu i tako stigli do osmine finala Mundijala na kojem su domaćini.

Ibrahimović, koji radi kao komentator i analitičar američke televizije "Foks", poručio je da ovakve utakmice pokazuju zašto je fudbal najlepša igra na svetu.

"Ovo je razlog zašto je fudbal najveći sport na svetu. SAD su večeras imale svaki razlog da se raspadnu, ali su umesto toga postale još jače", poručio je Zlatan Ibrahimović i pojasnio:

"Prvo im je poništen pogodak. Zatim još jedan gol nije priznat. Ostali su i s igračem manje nakon crvenog kartona Baloguna. Većina ekipa bi u takvoj situaciji izgubila glavu, ali fudbaleri SAD nisu počele žaliti sami sebe. Nastavili su da trče, vrše pritisak i veruju. Upravo me to najviše impresioniralo".

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Poručio je da je Bosna i Hercegovina imala svoju šansu koju nije iskoristila.

"Bosna i Hercegovina je imala svaku priliku da iskoristi okolnosti, ali je delovala uzdrmano. Igranje protiv desetorice je trebalo da im da dodatno samopouzdanje, a na kraju su Amerikanci izgledali kao ekipa sa igračem više".

Dodao je Šveđanin da iz ove utakmice i ostale ekipe mogu da izvuku pouke.

"To je velika lekcija za sve reprezentacije koje su još u turniru. Teški trenuci ne određuju vašu sudbinu, već način na koji reagujete na njih. Rezultat će pokazati da su SAD pobedile, ali neće ispričati celu priču. Ovo je bila jedna od onih utakmica u kojima je gotovo sve išlo protiv njih, a ipak su pronašli put do prolaza. Ako možete preživeti ovakav meč na Svetskom prvenstvu, postajete veoma opasna ekipa. Ostatak turnira sada treba da ih svati veoma ozbiljno jer su pokazali da znaju da pate, da se bore i da pobeđuju", rekao je Zlatan Ibrahimović.

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