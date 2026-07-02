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Fudbaler reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država Kristijan Pulišić rekao je da je njegova selekcija morala da se pomuči kako bi pobedila Bosnu i Hercegovinu u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, kao i da su sa igračem manje (Folarin Balogan isključen u 64. minutu) pokazali svoj karakter.

"Morali smo dobro da se pomučimo za ovu pobedu. Nije sve išlo po planu zbog crvenog kartona, ali to samo pokazuje koliko smo dobar tim. Tokom pauze za osveženje rekli smo jedni drugima da je upravo tako nešto potrebno da bismo pokazali da smo jaka ekipa. I uspeli smo u tome", rekao je Pulišić.

Fudbalska reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u San Francisku pobedila Bosnu i Hercegovinu sa 2:0.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Golove za pobedu SAD postigli su Balogan u 45. i Malik Tilman u 82. minutu, a domaća selekcija je od 64. minuta igrala sa igračem manje.

Balogan je postao peti Amerikanac koji je dobio crveni karton na Svetskom prvenstvu i prvi igrač koji je postigao gol i dobio crveni karton u istoj utakmici nokaut faze nakon Francuza Zinedina Zidana u finalu 2006. godine.

Selektor SAD Maurisio Poketino rekao je da je ponosan na svoje fudbalere.

"Ponosan sam na sve svoje fudbalere. Za mene ono nikada ne bi bio crveni karton", rekao je argentinski trener, koji je postao prvi selektor SAD sa tri pobede na svetskim prvenstvima.

SAD su upisale drugu pobedu u nokaut fazi svetskih prvenstava, prvu nakon 2002. godine, kada su u Japanu i Južnoj Koreji savladali Meksiko.

Utakmica osmine finala Svetskog prvenstva između SAD i Belgije igra se 6. jula u Sijetlu.

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