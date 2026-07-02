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Juri Tilemans je izjavio da je veoma ponosan na svoju ekipu nakon pobede nad selekcijom Senegala, kao i da mu je čast što nosi kapitensku traku u ovom timu Belgije.

"Veoma sam ponosan što sam kapiten ovog tima. Neverovatan je osećaj plasirati se u osminu finala", naveo je Tilemans za belgijsku "Sporzu".

Reprezentacija Belgije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Sijetlu posle produžetaka pobedila selekciju Senegala 3:2, nakon što je regularni deo meča završen 2:2.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Belgija je do pobede u večerašnjem duelu došla posle preokreta, nakon što je do 86. minuta gubila 0:2.

"Zaostajali smo i morali smo da pokažemo reakciju. Rezerve su napravile razliku. Svi uvek daju sve od sebe. Ponekad ide bolje nego drugi put, ali danas smo uspeli da se vratimo. ;Ovo je zaista posebno", rekao je Tilemans.

Tilemans je postigao dva gola za svoju ekipu u večerašnjoj utakmici, prvi u 86. minutu da smanji prednost Senegala na 1:2, a drugi iz penala u petom minutu nadoknade drugog produžetka, kojim je reprezentaciji Belgije doneo pobedu.

"U iščekivanju izvođenja penala sam samo pokušavao da povratim samokontrolu. U takvom trenutku, morate verovati u svoje sposobnosti. Uvek je bilo jasno da ću ja izvesti udarac, Lukaku je samo pružao podršku", kazao je kapiten reprezentacije Belgije.

Reprezentacija Belgije će u osmini finala, u Sijetlu igrati protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država.

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