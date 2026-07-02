Slušaj vest

Ovogodišnji Mundijal je bio istorijski za komšije koje su prvi put u istoriji ostvarile plasman u nokaut fazu.

Bosna i Hercegovina je do šesnaestine finala stigla kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. U Grupi B su naše komšije bile treće sa četiri boda koliko je imala i Kanada, uz bolju gol razliku. Švajcarska je bila prva sa sedam bodova, a Katar četvrti sa jednim bodom.

Rival Bosni u nokaut fazi je bila reprezentacija SAD koja je ostvarila pobedu rezultatom 2:0.

Interesantno je da napadač Jovo Lukić nije dobio ni minut na utakmici protiv Amerike, kao ni u poslednjoj utakmici u grupi protiv Katara, dok je protiv Švajcarske u drugom kolu dobio šansu tek u 86. minutu.

Jovo Lukić Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve to se dogodilo nakon što je u prvom kolu protiv Kanade bio starter i strelac jedinog gola za njegov tim u meču koji je završen rezultatom 1:1.

Kao da je Sergej Barbarez, selektor Bosne i Hercegovine, zaboravio na Lukića.

Momak rođen u Šapcu je u prvoj utakmici bio starter umesto Edina Džeka koji nije bio u potpunosti spreman. Džeko nije ni ulazio u igru protiv Kanade, ali je na preostale tri utakmice, dve u grupi i jednu u nokaut fazi, bio starter.

Protiv Švajcarske i Katara je izlazio u 64. minutu, a protiv SAD u 51. minutu zbog povrede. Dva puta ga je zamenio Mahmić, a jednom Barjaktarević.

Ne propustiteFIFA WC 2026EPSKA GLUPOST! Amerikanac napravio haos na meču sa Bosnom - šta uradi čoveče?! (VIDEO)
profimedia-1113855270.jpg
FIFA WC 2026"PONOSAN SAM ŠTO SAM KAPITEN OVOG TIMA!" Posle preokreta i neviđene drame su prošli u polufinale! Vođa ekipe emotivno govorio nakon pobede
FIFA WC 2026TRESE SE SVET ZBOG PENALA ZA BELGIJU U 125. MINUTU! Pogledajte šta je uradio sudija posle 7 minuta čekanja (VIDEO)
Sporni penal
FIFA WC 2026LOŠA VEST ZA ARNAUTOVIĆA I NJEGOVE SAIGRAČE! Lamin Jamal može da igra koliko god bude potrebno
profimedia-1111649287.jpg

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir