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Ovogodišnji Mundijal je bio istorijski za komšije koje su prvi put u istoriji ostvarile plasman u nokaut fazu.

Bosna i Hercegovina je do šesnaestine finala stigla kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih ekipa. U Grupi B su naše komšije bile treće sa četiri boda koliko je imala i Kanada, uz bolju gol razliku. Švajcarska je bila prva sa sedam bodova, a Katar četvrti sa jednim bodom.

Rival Bosni u nokaut fazi je bila reprezentacija SAD koja je ostvarila pobedu rezultatom 2:0.

Interesantno je da napadač Jovo Lukić nije dobio ni minut na utakmici protiv Amerike, kao ni u poslednjoj utakmici u grupi protiv Katara, dok je protiv Švajcarske u drugom kolu dobio šansu tek u 86. minutu.

1/8 Vidi galeriju Jovo Lukić Foto: Grzegorz Wajda / imago sportfotodienst / Profimedia

Sve to se dogodilo nakon što je u prvom kolu protiv Kanade bio starter i strelac jedinog gola za njegov tim u meču koji je završen rezultatom 1:1.

Kao da je Sergej Barbarez, selektor Bosne i Hercegovine, zaboravio na Lukića.

Momak rođen u Šapcu je u prvoj utakmici bio starter umesto Edina Džeka koji nije bio u potpunosti spreman. Džeko nije ni ulazio u igru protiv Kanade, ali je na preostale tri utakmice, dve u grupi i jednu u nokaut fazi, bio starter.

Protiv Švajcarske i Katara je izlazio u 64. minutu, a protiv SAD u 51. minutu zbog povrede. Dva puta ga je zamenio Mahmić, a jednom Barjaktarević.

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