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Od 7. minuta Kongo je vodio golom Sipenge, ali je Kejn u 75. i 86. minutu doneo veliku radost Englezima.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Fudbalerima Konga srušeni su snovi, a selektoru ove reprezentacije, Sebastijanu Desabreu (49), bilo je najteže. Naime, njemu je pred meč preminuo otac, a on je vodio ekipu iako je bio uznemiren vestima.

Još teže mu je bilo na obraćanju medijima kada je čovek koji je vodio konferenciju pred svima saopštio tužne vesti.

- Želimo da vas obavestimo da je selektoru preminuo otac. Naše saučešće - rekao je on.

Ovaj potez osobe koja je vodila konferenciju potpuno je zatekao selektora, s obzirom na to da je svoju porodičnu tragediju želeo da zadrži podalje od javnosti, a snimak je brzo obišao planetu.

U javnosti se odmah nakon incidenta pojavila i teorija da je Desabre tek u tom sekundu saznao za smrt oca, što bi bio vrhunac bezdušnosti, ali je kasnije potvrđeno da to, na svu sreću, nije bila istina.

1/4 Vidi galeriju Sebastijan Desabre Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP / Profimedia, NESVOLD/BILDBYRĹN / Shutterstock Editorial / Profimedia, Odd ANDERSEN / AFP / Profimedia

Podsećamo, Engleska je ovim trijumfom obezbedila plasman u osminu finala, gde je očekuje spektakularan duel protiv Meksika na čuvenom stadionu "Asteka".

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