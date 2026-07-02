"SELEKTORU JE PREMINUO OTAC..." Šok i neverica na konferenciji za medije posle meča Engleske i Konga: Pogledajte snimak koji je obišao planetu! (VIDEO)
Od 7. minuta Kongo je vodio golom Sipenge, ali je Kejn u 75. i 86. minutu doneo veliku radost Englezima.
Fudbalerima Konga srušeni su snovi, a selektoru ove reprezentacije, Sebastijanu Desabreu (49), bilo je najteže. Naime, njemu je pred meč preminuo otac, a on je vodio ekipu iako je bio uznemiren vestima.
Još teže mu je bilo na obraćanju medijima kada je čovek koji je vodio konferenciju pred svima saopštio tužne vesti.
- Želimo da vas obavestimo da je selektoru preminuo otac. Naše saučešće - rekao je on.
Ovaj potez osobe koja je vodila konferenciju potpuno je zatekao selektora, s obzirom na to da je svoju porodičnu tragediju želeo da zadrži podalje od javnosti, a snimak je brzo obišao planetu.
U javnosti se odmah nakon incidenta pojavila i teorija da je Desabre tek u tom sekundu saznao za smrt oca, što bi bio vrhunac bezdušnosti, ali je kasnije potvrđeno da to, na svu sreću, nije bila istina.
Podsećamo, Engleska je ovim trijumfom obezbedila plasman u osminu finala, gde je očekuje spektakularan duel protiv Meksika na čuvenom stadionu "Asteka".
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