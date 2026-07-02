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Folarin Balogun je ostvario jedan od najneobičnijih poduhvata otkako postoji Svetsko prvenstvo.

Naime, na utakmici SAD - Bosna i Hercegovina koja je završena rezultatom 2:0, Balogun je postigao prvi gol u 45. minutu, a onda je u 64. dobio direktan crveni karton zbog oštrog prekršaja nad Muharemovićem.

U trenutku kada je glavni sudija, nakon poziva iz VAR sobe da pogleda snimak, isključio Baloguna, ovaj fudbaler je ušao u istoriju.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Postao je prvi Amerikanac, a tek četvrti fudbaler ikada koji je na jednoj utakmici Mundijala postigao gol i dobio crveni karton.

Da ovaj poduhvat bude još luđi potrudila se činjenica da se fudbaler Monaka pridružio legendama.

Pre Baloguna, nakon postignutog gola crveni karton na istoj utakmici Svetskog prvenstva su dobila još tri fudbalera:

Garinča, 1962. godine: Brazil - Čile, polufinale Ronaldinjo, 2002. godine: Brazil - Engleska, četvrtfinale Zinedin Zidan, 2006. godine: Francuska - Italija, finale Folarin Balogun, 2026. godine: SAD - Bosna i Hercegovina, šesnaestina finala

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