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Ono što se prethodne večeri dogodilo na utakmici Svetskog prvenstva između Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine, brzo je postalo glavni hit na društvenim mrežama. U centru pažnje našli su se američki fudbaleri koji su javno demonstrirali elementarno nepoznavanje fudbalskih pravila.

Malo je falilo da "zmajevi" zahvaljujući tome postignu najneverovatniji i najbizarniji pogodak na celom turniru.

Šta se zapravo desilo?

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Igrala se uvodna faza meča kada je golman Bosne, Nikola Vasilj, izveo gol-aut i daleko ispucao loptu prema Edinu Džeku. Iskusni napadač se u tom trenutku nalazio duboko iza leđa protivničke odbrane.

Ubeđeni da je u pitanju ogroman ofsajd, američki defanzivci su se jednostavno ukopali u mestu i digli ruke, čekajući reakciju linijskog sudije.

Međutim, pištaljka se nije oglasila iz prostog razloga - ofsajd pozicija po pravilima fudbalske igre ne postoji kada se lopta izvodi iz gol-auta (kao ni iz auta ili kornera). To je pravilo koje se uči u petlićima, ali je za reprezentativce SAD očigledno bilo potpuna nepoznanica.

Pogledajte ovu neverovatnu situaciju o kojoj bruje društvene mreže:

00:38 Bosna zamalo dala gol jer Amerikanci ne znaju pravila fudbala Izvor: Arena 1 Premium

Protestovali dok je trajala akcija

Dok su Amerikanci zbunjeno širili ruke i protestovali kod sudija ubeđeni da su grubo oštećeni, Bosna je nastavila akciju. Džeko je došao do lopte i prosledio je do Ermedina Demirovića koji je uputio oštar šut. Na nesreću "zmajeva", američki golman Fris je uspeo krajnjim naporom da skrene loptu u korner i spase svoju ekipu neviđene blamaže.

Nažalost po selekciju BiH, ovo je bila jedina situacija u kojoj su uspeli da nadmudre i "prevare" domaćina turnira.

Iako su se obrukali nepoznavanjem pravila, Amerikanci su u ostatku meča ipak bili znatno bolji rival. Postigli su čak četiri gola (od kojih su dva priznata kao regularna) i pogocima Baloguna i Tilmana slavili pobedu. SAD tako sa igračem manje odlazi u osminu finala na megdan Belgiji, dok Bosna i Hercegovina pakuje kofere, iako će dugo žaliti što u poslednjih pola sata sa fudbalerom više na terenu nije ponovila igru s početka meča.

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