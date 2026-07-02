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Svetsko prvenstvo odavno nije samo borba za trofej. Dok se na terenu vode fudbalske bitke, iza kulisa odvija se mnogo složenija igra u kojoj se prepliću politika, ekonomija, bezbednost i globalni interesi. O tome kako je fudbal postao jedan od najmoćnijih instrumenata savremenog sveta govorili su generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović i politikolog Aleksandar Stanković.

Fudbal - globalni fenomen oko kojeg se okreću milijarde

Zoran Avramović ističe da je fudbal odavno prerastao okvire sporta i postao globalna industrija u kojoj se prepliću emocije, politika i ogroman kapital.

- Fudbal odavno više nije samo sport. To je najpopularniji sport na svetu, ali i globalni fenomen oko kojeg se okreću milijarde. U njegovoj osnovi su emocija i nepredvidivost, ali poslednjih petnaestak godina postao je mnogo više od igre - rekao je Avramović.

Kako bi objasnio odnos sporta i politike, Mundijal je uporedio sa velikom svadbom.

- Ovogodišnje Svetsko prvenstvo je kao jedna velika, luksuzna svadba. Mlada je FIFA, koja u brak unosi brend vredan milijarde evra, milijarde gledalaca i neverovatnu popularnost. Sa druge strane su države domaćini koje obezbeđuju infrastrukturu, bezbednost i politički okvir. Gosti su navijači, jer oni donose emociju i održavaju ceo spektakl - objasnio je.

Dodaje da su svi dosadašnji rekordi već oboreni.

- Već na polovini prvenstva oboreni su svi rekordi. Stadioni su puni, ulaznice se prodaju po neverovatnim cenama i jasno je da je ovo postalo jedan od najvećih sportskih spektakala u istoriji - rekao je Avramović.

generalni sekretar Sportskog društva Crvena zvezda Zoran Avramović Foto: Kurir Televizija

"Fudbal i politika nikada nisu bili odvojeni"

Politikolog Aleksandar Stanković smatra da tvrdnje kako je sport politički neutralan ne odgovaraju stvarnosti.

- Fudbal i politika nikada nisu bili odvojeni. Još od antičkog Rima sport je služio kao način da se usmeravaju društvene tenzije. Danas kroz Svetska prvenstva, Olimpijske igre i velika takmičenja države projektuju svoju moć i interese - rekao je Stanković.

Govoreći o aktuelnom Mundijalu, ocenio je da su političke teme gotovo podjednako zastupljene kao i sportske.

- Narativ oko rata između SAD i Irana bio je mnogo snažniji od onoga što se zaista događalo na terenu. Međutim, senka politike stalno lebdi nad fudbalom i to nije ništa novo. Imali smo Katar, Rusiju, sada Ameriku i ponovo vidimo koliko su sport i geopolitika povezani - istakao je.

Politikolog Aleksandar Stanković Foto: Kurir Televizija

Amerikanizacija fudbala: "Svaki milimetar postao je platforma za profit"

Avramović smatra da je ovogodišnji Mundijal pokazao koliko američki model organizacije utiče na razvoj fudbala.

- Svedoci smo klasične amerikanizacije sporta. Amerika je šampion u organizaciji, spektaklu i pravljenju mega događaja. Na ovom prvenstvu svaki milimetar postao je platforma za profit i ništa nije prepušteno slučaju - rekao je.

Ipak, upozorava da prevelika komercijalizacija može promeniti samu suštinu igre.

- Moja najveća briga jeste da li će Amerika uspeti da promeni fudbal. Fudbal je pobedio upravo zbog jednostavnosti svojih pravila i mislim da mora da ostane konzervativan kada je reč o osnovama igre. Lopta mora da ostane u centru svega - poručio je.

Dodao je da će Svetsko prvenstvo 2034. godine u Saudijskoj Arabiji biti važna prekretnica.

- Ako tada zaista bude igrala 64 reprezentacija, znaćemo u kom pravcu ide fudbal. To će biti trenutak kada će se videti da li je sport ostao ono što jeste ili je potpuno podređen tržištu i profitu - ocenio je.

Incident sa zastavom pokazao da politika ne silazi sa tribina

Komentarišući incident sa srpskom zastavom na utakmici Bosne i Hercegovine, Stanković je ocenio da region još nije izašao iz starih podela.

- Da se ovo dogodilo negde drugde, možda bi bio prostor za pomirenje,ali na Balkanu i dalje živimo sa tim nasleđem. Ne vidim razlog da se neko bavi Srbijom na utakmici na kojoj Srbija čak ni ne igra. Siguran sam da su na stadionu bile zastave brojnih zemalja koje nisu učesnici prvenstva - rekao je.

Dodao je da se sport često koristi za političke poruke umesto da bude prostor zajedništva.

- Ne pričamo o lepim golovima i vrhunskim potezima, već o politici koja prati fudbal. Upravo to pokazuje koliko su sport i politika danas povezani i koliko je teško odvojiti ono što se dešava na terenu od onoga što se događa iza kulisa - zaključio je Stanković.

04:18 FUDBALSKI SPEKTAKL ILI POLITIČKI PROJEKAT? Avramović i Stanković bez zadrške o onome što se dešava iza kulisa Izvor: Kurir televizija

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