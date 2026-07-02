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Četiri osobe su preminule tokom noćnog slavlja na ulicama Meksiko Sitija nakon što je fudbalska reprezentacija Meksika pobedila Ekvador 2:0 i time se plasirala u osminu finala Svetskog prvenstva.

Stotine hiljada navijača okupilo se duž glavne gradske avenije nakon što je Meksiko ostvario prvu pobedu u nokaut fazi Svetskog prvenstva posle 40 godina, prenosi agencija "Rojters".

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Do tragedije je došlo nakon što je svakom proslavom napretka fudbalske reprezentacije Meksika na Svetskom prvenstvu broj okupljenih na ulicama bio sve veći.

Video snimci koji kruže društvenim mrežama pokazuju da veliki broj ljudi stoji u masi i ne može da se pokrene, dok se neki i guše na otvorenom, dok se na nekima vide i fizički obračuni grupa navijača.

Predsednica Meksika Klaudija Šejnbaum izjavila je da će kancelarija državnog tužioca istražiti šta je pošlo po zlu i da će nadležni organi proceniti da li su potrebne promene uoči utakmice Meksika protiv Engleske u osmini finala, koja se igra u nedelju.

"Ljudi treba da slave odgovorno", rekla je ona.

Gradske vlasti Meksiko Sitija su u poslednjih nekoliko nedelja zabranile prodaju alkohola tokom dana kada igra reprezentacija Meksika, a takođe su povećale broj ekrana na otvorenom i razmak između njih u nastojanju da poboljšaju bezbednost.

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