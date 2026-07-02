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Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zaradila je 23,5 miliona dolara od učešća na Svetskom prvenstvu, na kome je eliminisana u šesnaestini finala, preneli su tamošnji mediji.

Bosna je izgubila od SAD 0:2, a brojni tamošnji mediji su nastup ekipe opisali kao herojski.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Kako je preneo portal "Kliks", za sam plasman na turnir u SAD, Kanadi i Meksiku BiH je dobila 12,5 miliona dolara, od čega je 2,5 bilo namenjeno za pripreme, a plasmanom u nokaut fazu reprezentacija je zaradila još 11 miliona, koliko će dobiti sve ekipe koje su eliminisane u toj fazi.

Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) izdvojila je 871 milion dolara za reprezentacije koje su se plasirale na ovogodišnje takmičenje.

FIFA će novac uplatiti na račun Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine, a potom će on biti raspodeljen na igrače i stručni štab, a deo će završiti i u kasi Saveza, naveo je "Kliks".

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