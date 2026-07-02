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Fudbalska reprezentacija Argentine u noći između petka i subote igra meč protiv Zelenortskih Ostrva u Majamiju. Zbog toga su "gaučosi" morali da krenu na put ka Floridi iz svoje baze u Kanzas Sitiju (Misuri), a rigorozne bezbednosne mere u SAD na svojoj koži je osetio i najbolji fudbaler sveta, Lionel Mesi.

Lionel Mesi na meču Jordan - Argentina Foto: Bahho Kara / imago sportfotodienst / Profimedia, Hakan Akgun / AFP / Profimedia, Aric Becker / AFP / Profimedia

Američki domaćini ponovo su pokazali preteranu strogoću. Obezbeđenje na aerodromu je do detalja pretreslo Mesijev kofer, a nakon toga su ga proverili i detektorom za metal, kao da prva zvezda Mundijala pokušava nešto da prokrijumčari u avion.

Kako je izgledala ova nesvakidašnja scena, pogledajte u snimku ispod:

Iako je cela situacija delovala apsurdno, Mesi je ostao smiren. Sa osmehom na licu pratio je instrukcije aerodromskog osoblja i odbio da pravi bilo kakav skandal. Ipak, navijačima širom sveta deluje prosto neverovatno da čovek koji već godinama igra u Majamiju i donosi ogroman profit i radost Amerikancima, mora da prolazi kroz ovakve detaljne preglede.

Upravo zbog ovakvih, često besmislenih protokola, Sjedinjene Američke Države važe za tehnički dobrog organizatora, ali veoma lošeg i hladnog domaćina Svetskog prvenstva.

Šta čeka "gaučose" u nastavku?

Podsećanja radi, ukoliko selekcija Argentine uspešno preskoči ovu prepreku i plasira se u narednu fazu takmičenja, u borbi za polufinale igraće protiv pobednika duela u kom se sastaju Australija i Egipat.

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Novak oduševljen Mesijevom proslavom gola Izvor: Instagram/djokernole