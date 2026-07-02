Slušaj vest

Fudbaleri Hrvatske u noći između četvrtka i petka (01.00) igraju svoj meč šesnaestine Mundijala protiv Portugala, a navijači "vatrenih" dospeli su u centar pažnje zbog jednog tiktokera.

Naime, američki tiktoker Goluremi, napravio je haos na mrežama i to jednim snimkom. On je prilazio navijačima Hrvatske i govorio je da se nalazi sa Srbima, te je izazvao burne reakcije.

"Evo me ovde sa srpskim navijačima", izgovorio je Goluremi, odnosno nekadašnji američki fudbaler Vil Džon, što je odmah dovelo do nervoze kod hrvatskih navijača: "Hrvatska! Nije to isto...", rekla je jedna grupa, a druga: "Nije to Srbija, nije ni blizu isto. Jezik je sličan, ali dve različite države".

Zatim je došlo do smirivanja tenzija. Navijači su naučili tiktokera kako se kaže "živeli", a on je otkrio kako sve razume jer je igrao u Zagrebu.

"Zamalo si dobio po pi**i", rekao mu je jedan od navijača Hrvatske.

Pogledajte kako je sve ovo izgledalo:

00:49 Tiktoker provocira Hrvate da su Srbi Izvor: TikTok/Goluremi

Hrvatska, kao što smo naveli, od 01.00 igra protiv Portugala za mesto u osmini finala, a ako prođe ide na boljeg iz Španija - Austrija. U kom izdanju ćemo na utakmici protiv Portugala videti čuvenu navijačicu Ivanu Knol? Pogledajte neke od njenih fotografija sa dosadašnjeg toka turnira...

1/9 Vidi galeriju Ivana Knol na meču Hrvatske i Paname Foto: Yusuke Morishita / Jiji Press Photo / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

BONUS VIDEO: