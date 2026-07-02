AMERIČKI TIKTOKER UMALO DOBIO BATINE OD HRVATSKIH NAVIJAČA! Rekao im je da su SRBI, usledila je BURNA reakcija! (VIDEO)
Fudbaleri Hrvatske u noći između četvrtka i petka (01.00) igraju svoj meč šesnaestine Mundijala protiv Portugala, a navijači "vatrenih" dospeli su u centar pažnje zbog jednog tiktokera.
Naime, američki tiktoker Goluremi, napravio je haos na mrežama i to jednim snimkom. On je prilazio navijačima Hrvatske i govorio je da se nalazi sa Srbima, te je izazvao burne reakcije.
"Evo me ovde sa srpskim navijačima", izgovorio je Goluremi, odnosno nekadašnji američki fudbaler Vil Džon, što je odmah dovelo do nervoze kod hrvatskih navijača: "Hrvatska! Nije to isto...", rekla je jedna grupa, a druga: "Nije to Srbija, nije ni blizu isto. Jezik je sličan, ali dve različite države".
Zatim je došlo do smirivanja tenzija. Navijači su naučili tiktokera kako se kaže "živeli", a on je otkrio kako sve razume jer je igrao u Zagrebu.
"Zamalo si dobio po pi**i", rekao mu je jedan od navijača Hrvatske.
Pogledajte kako je sve ovo izgledalo:
Hrvatska, kao što smo naveli, od 01.00 igra protiv Portugala za mesto u osmini finala, a ako prođe ide na boljeg iz Španija - Austrija. U kom izdanju ćemo na utakmici protiv Portugala videti čuvenu navijačicu Ivanu Knol? Pogledajte neke od njenih fotografija sa dosadašnjeg toka turnira...
BONUS VIDEO: