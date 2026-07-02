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Epski preokret Belgije i eliminacija Senegala sa Svetskog prvenstva označili su vrhunac tragedije za afričku selekciju. Međutim, ona prava, prljava drama unutar tima rasplamsala se tek nakon što se začuo poslednji sudijski zvižduk.

U taboru senegalske reprezentacije buknula je klasična sportska pobuna. Fitilj je upalio Pape Gej šokantnom porukom javnosti - njegova noga u nacionalni tim više kročiti neće dokle god je aktuelni stručni štab na funkciji!

1/4 Vidi galeriju Pape Gej na meču Belgija - Senegal Foto: Steve Faber/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Fran Santiago / Getty images / Profimedia

Kobni 65. minut i selektorov neshvatljiv potez

Imali su Senegalci sve u svojim rukama protiv Belgijanaca: dominantnu igru, rezultat od 2:0 i vizu za narednu fazu. Sve je to funkcionisalo do tog ukletog 86. minuta, kada je usledila prava klinička smrt na terenu. Ipak, ispostaviće se da se ključni trenutak utakmice odigrao znatno ranije, u 65. minutu.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Sijetla Foto: BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

Neshvatljiv potez povukao je tada selektor Pape Tijav, odlučivši da iz igre izvede Geja, čoveka koji je u potpunosti kontrolisao sredinu terena. Nakon što je Belgija posle produžetaka srušila Senegal golom iz penala u 125. minutu, revoltirani Gej je rešio da spakuje kofere, otvori živu ranu i progovori - ali nikako u tišini.

"Vratiću se uskoro i reći ću neke stvari u vezi sa ovom eliminacijom, otkriti šta se sve dešavalo iza kulisa na ovom Svetskom prvenstvu. Ali sada zvanično objavljujem: dok god je ovaj stručni štab na čelu, ja pravim pauzu od reprezentacije", poručio je Gej.

Pukla diplomatska fasada: "Bio sam savršeno spreman"

Dok su se strasti u miks zoni još uvek smirivale, Gej je pred novinarima potvrdio sumnje javnosti - selektor ga je zamenio na svoju ruku, bez ijednog logičnog razloga.

"Fizički sam se osećao savršeno dobro. Na kraju krajeva, trener je taj koji donosi odluke, a mi moramo da ih poštujemo", izjavio je prvobitno Gej.

Međutim, ova diplomatska maska potpuno je pukla samo sat vremena kasnije.

Selektor bez ugovora!

Iz senegalskog kampa već su počele da cure informacije o apsolutnom amaterizmu i katastrofalnim uslovima u kojima su reprezentativci boravili tokom Mundijala. Bizarna činjenica koja je isplivala jeste da selektor Pape Tijav vodi ekipu na Svetskom prvenstvu bukvalno bez važećeg ugovora! Kada fudbalski savez funkcioniše kao seoska zadruga, onda zapravo i ne treba da čudi što ekipa u samom finišu prospe vođstvo od 2:0.

A ovaj preokret je boleo više od svega. Imati plasman u osminu finala u džepu do 86. minuta, a zatim primiti dva gola za samo tri minuta i dopustiti Belgijancima produžetke - trauma je koja će pratiti celu ovu generaciju. Tačku na bolan poraz stavio je Lamin Kamara, koji je u 125. minutu skrivio neshvatljiv penal nad Tilemansom.

Senegal se kući vraća potpuno osramoćen. Ostvarili su samo jednu pobedu, protiv Iraka, dok su poraze upisali od Francuske, Norveške i Belgije. Ipak, umesto analize taktičkih i fudbalskih propusta, čitava nacija sada grozničavo iščekuje najavljeni Gejov intervju, koji preni da senegalski fudbal sruši do samog temelja.

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