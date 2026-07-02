Slušaj vest

Porazom od Meksika rezultatom 2:0, reprezentacija Ekvadora završila je svoje učešće na Svetskom prvenstvu. Pred više od 80.000 vatrenih navijača na krcatom stadionu “Asteka”, domaći tim je slavio prolaz, ali su se odmah po završetku meča u ekvadorskim medijima pojavile šokantne optužbe. Kako lansiraju tamošnji izvori, iza kulisa ove utakmice odigravale su se nelegalne radnje. Prema njihovim saznanjima, ozloglašeni meksički karteli navodno su se umešali u Mundijal, zastrašujući otvorenim pretnjama reprezentativce Ekvadora i njihove porodice.

1/7 Vidi galeriju Meksiko - Ekvador, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Juancho Torres / AFP / Profimedia, Carl DE SOUZA / AFP / Profimedia

Pretnje porodicama slomile moral ekipe

Upravo ovaj pritisak je, kako naglašavaju Ekvadorci, bio ključni razlog zbog kojeg je moral ekipe potpuno srušen, što je rezultiralo neočekivano bledim i smušenim izdanjem na terenu u sudbonosnom meču. Ekvadorski sportski portali brzo su preplavljeni informacijama o ovom ozbiljnom incidentu.

Iako materijalni i konkretni dokazi koji bi javno potkrepili ove teške optužbe u ovom trenutku ne postoje, nekoliko nezavisnih izvora iznosi identične i prilično jezive detalje o metodama pritiska kojima su fudbaleri bili izloženi.

Mediji iz Ekvadora izveštavaju da su kriminalci ciljano kontaktirali tačno određenu grupu igrača tik pred njihov izlazak na teren kultnog stadiona.

Šta se zapravo dogodilo? Osobe povezane sa kartelima stupile su navodno u kontakt sa petoricom ekvadorskih fudbalera. Tokom telefonskih poziva, njima su doslovno izdiktirani privatni podaci, tačne adrese i rute kretanja članova njihovih porodica u domovini, ali i onih koji trenutno borave u Meksiku. To pruža logično objašnjenje zašto je ekipa delovala potpuno odsutno i bez ikakve sportske agresivnosti u duelu koji je odlučivao o plasmanu u osminu finala.

Poznati novinar tvrdi: "Igrali su bez trunke hrabrosti"

Da ima saznanja o sumnjivim i čudnim dešavanjima iza kulisa, javno je potvrdio i poznati ekvadorski novinar Karlos Vera. Ipak, on napominje da je bez zvanične dokumentacije nezahvalno donositi konačne zaključke.

Svedočenje Karlosa Vere:

"Da li je mafija uputila pretnje? Lično sam upućen u to da jesu porodici jednog našeg reprezentativca koja živi u Meksiku. Za ostale ne mogu da tvrdim sa stopostotnom sigurnošću, ali jedino takav scenario može logički da opravda ono što smo gledali na terenu."

"Ekipa je igrala bez trunke hrabrosti, pravljene su neshvatljive, amaterske greške i promašivani su čisti ziceri. Naš izgled na terenu je neobjašnjiv. Vrlo je moguće da su porodice bile pod direktnim pretnjama."

Reakcije zvaničnika i gnev u Meksiku

Sa druge strane, nikakve podatke o navodnom zastrašivanju zvanični organi za sada nemaju. Fudbalski savez Ekvadora, FIFA, kao i državne vlasti Meksika, naglasili su da im nije stigla nikakva zvanična prijava niti pritužba od strane aktera utakmice.

U Meksiku su ove vesti naišle na veliku osudu i negodovanje. Javnost i tamošnji mediji tvrde da je reč o klasičnom alibiju i pokušaju Ekvadoraca da opravdaju takmičarski neuspeh, čime na osnovu neproverenih priča mešaju sport sa organizovanim kriminalom kako bi umanjili čist prolaz njihove selekcije.

Ipak, prostor za sumnju ostavlja činjenica da su o ovome izvestili ozbiljni ekvadorski novinari. Ukoliko bi se u narednom periodu pojavila svedočenja samih fudbalera ili čvrsti dokazi, ovo bi bez sumnje prerastlo u jedan od najvećih skandala u istoriji svetskih šampionata.

Šta čeka Meksiko protiv Engleske?

Pred Meksikom je u osmini finala ogroman sportski izazov, pošto će već 6. jula na “Asteki” ugostiti moćnu reprezentaciju Engleske. Ostaje da se vidi da li će se ove vansportske priče nastaviti i uoči tog derbija, ali jedno je sigurno - Englezi definitivno ne bi mirno posmatrali bilo kakve pritiske van terena.

BONUS VIDEO: