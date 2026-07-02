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"Mislim da ću sada napraviti kratku pauzu, a onda ću morati na pravi način da razmislim o turniru. To je sve što je do sada odlučeno", rekao je Morijasu na konferenciji za novinare, na kojoj su prisustvovali čelnici Fudbalskog saveza Japana.

Japanski mediji preneli su ranije da Fudbalski savez Japana želi da Morijasu ostane na čelu reprezentacije i da se objava očekuje tokom dana."Japanski fudbal, izgrađen tokom istorije je više nego sposoban da se održi na svetskoj sceni. Uveren sam da ćemo, ako nastavimo ovaj rast, sigurno moći da postanemo svetski šampioni", naveo je on.

Morijasu je sa ekipom stigao do šesnaestine finala Svetskog prvenstva u SAD, Kanadi i Meksiku, gde je Japan izgubio od Brazila 1:2, golom u šestom minutu nadoknade vremena.

On je preuzeo ekipu posle Svetskog prvenstva 2018. godine u Rusiji, a ekipa je četiri godine kasnije u nokaut fazi izgubila od Hrvatske posle jedanaesteraca.

Predsednik Saveza Cunejasu Mijamoto rekao je da je organizaciji sada potrebno vreme za izveštaj.

Pojedini japanski mediji preneli su da bi Morijasu mogao da potpiše jednogodišnji ugovor, kako bi predvodio ekipu na Azijskom kupu.

Japan će igrati u Grupi F proitv branioca titule Katara, Indonezije i Tajlanda.

(Beta)

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