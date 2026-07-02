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Problem pred ovaj meč su izuzetno teški uslovi u Torontu.

1/9 Vidi galeriju Hrvatska - Gana, Mundijal 2026 Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia

Meč se igra u u noći između četvrtka i petka od 1.00 čas u Torontu, što je 19 časova po lokalnom vremenu.

Prema prognozama kanadskih meteoroloških službi, temperatura tokom utakmice iznosiće oko 32 stepena Celzijusa, dok će subjektivni osećaj toplote dostići čak 42 stepena.

Dodatni problem predstavlja mogućnost grmljavinskih oluja, zbog čega su izdata žuta meteorološka upozorenja za period od 13 do 22 časa po lokalnom vremenu, što se poklapa sa terminom odigravanja utakmice.

Prema pravilima FIFA, meč može biti privremeno prekinut ukoliko se grmljavinsko nevreme približi na manje od 13 kilometara od stadiona, kako bi igrači, stručni štabovi i navijači mogli da pronađu zaklon.

Svetska fudbalska federacija je zbog visokih temperatura već uvela posebne mere zaštite na svim stadionima na otvorenom.

Timovima su obezbeđene klimatizovane klupe, voda i napici sa elektrolitima, led, rashlađeni peškiri, ventilatori, raspršivači magle i dodatni prostori sa hladom, a raspored turnira napravljen je nakon analize rizika od ekstremnih vrućina za svaku lokaciju.

Vremenske neprilike već su uticale na pripreme portugalske reprezentacije, pošto je trening ekipe selektora Roberta Martineza u sredu bio pod znakom pitanja zbog snažnih udara vetra. Ipak, vremenska situacija se stabilizovala, pa je trening održan bez većih problema.