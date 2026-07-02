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Na ovogodišnjem Svetskom prvenstvu FIFA je uvela revolucionarnu promenu tzv. pauzu za hidrataciju na polovini oba poluvremena.

1/6 Vidi galeriju Dijego Maradona Foto: Hakan AkgÃ¼n / AFP / Profimedia, Eurokinissi / Zuma Press / Profimedia, Saeed KHAN / AFP / Profimedia

Legendarni Dijego Maradona još pre osam godina govorio je o pravcu u kojem ide moderni fudbal, a njegove tadašnje reči danas ponovo kruže društvenim mrežama zbog neverovatne podudarnosti sa onim što gledamo na Svetskom prvenstvu.

Jedan od najvećih fudbalera svih vremena još tada je kroz šalu poručio da će zbog televizijskih reklama utakmice jednog dana izgledati potpuno drugačije.

"Ne sviđa mi se to, nema tu strasti. Kanađani će biti dobri skijaši, a Amerikanci su hteli da uvedu četiri četvrtine od po 25 minuta zbog reklama. Na kraju ćemo igrati 100 minuta" rekao je tada Maradona kroz osmeh.

Iako FIFA nije promenila format utakmica u četiri četvrtine, mnogi smatraju da je Argentinac praktično pogodio ono što se danas dešava na najvećoj fudbalskoj sceni.

Zbog visokih temperatura na Mundijalu uvedene su dodatne pauze za osveženje igrača, koje su ujedno postale idealan prostor za emitovanje televizijskih reklama.

Uz to, ogromne sudijske nadoknade postale su gotovo standard, pa utakmice veoma često traju i više od 100 minuta, baš kako je Maradona svojevremeno i najavio.