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Američki napadač Folarin Balogun dobio je direktan crveni karton nakon što je nagazio Tarika Muharemovića u utakmici SAD - BiH.

Amerikanci su ubeđeni da nije trebao da bude isključen, te da je Lionel Mesi na isti način prošao bez kartona u meču grupne faze protiv Alžira.

1/10 Vidi galeriju SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Tim povodom se javio Pjerluiđi Kolina.

Legendarni italijanski sudija ističe da je jedna od najvećih grešaka u fudbalu pretpostaviti da su dva incidenta identična samo zato što izgledaju slično.

"Sudije su obučene da svaki start procenjuju prema njegovim specifičnim okolnostima. U Mesijevom slučaju kontakt je bio kratak, a on je odmah povukao nogu. Nije bilo značajnog praćenja niti preterane upotrebe sile. To može biti prekršaj, ali samo po sebi ne znači da zaslužuje crveni karton", rekao je Kolina.

S druge strane, naglašava da je situacija kod Baloguna bila znatno drugačija.

"Namera nije jedini kriterijum. Sudija mora da proceni mesto kontakta, intenzitet sile, nastavak pokreta nakon kontakta i, što je najvažnije, da li je sigurnost protivničkog igrača bila ugrožena. Upravo ti elementi određuju radi li se o ozbiljnom prekršaju za isključenje", objasnio je.

Na kraju je poručio kako navijači često porede situacije iz različitih utakmica, ali da sudije ne mogu da donose odluke na takav način.

"Svaki prekršaj ima svoj kontekst i mora se procenjivati prema Pravilima igre i vlastitim okolnostima. Sasvim je moguće da su obe odluke bile ispravne. Mesijev start ne zaslužuje automatski crveni karton samo zato što je drugi igrač isključen u drugačijoj situaciji. U Balogunovom slučaju nivo opasnosti bio je očigledno veći", zaključio je Kolina.