Premijer Engleske, Kir Starmer, odlučio je da produži radno vreme pabova zbog utakmice Engleske i Meksika na Svetskom prvenstvu.
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FUDBAL MENJA ZAKON: Premijer Engleske doneo odluku o produženju radnog vremena pabova
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Britanska vlada izdala je naredbu da se rad pabova u noći između nedelje i ponedeljka produže.
Razlog je jednostavan - te noći u Meksiko Sitiju u osmini finala na Svetskom prvenstvu igraju Meksiko i Engleska.
Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia
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Većina pabova u Britaniji se zatvara do 23 sata, ali ministri mogu da izdaju naredbu o povećanju radnog vremena da bi se obeležile prilike od „izuzetnog nacionalnog značaja”.
Građanima je ovu odluku saopštio premijer u ostavci Kir Starmer.
"Pobrinuli smo se da pabovi mogu da ostanu otvoreni u ranim jutarnjim časovima u ponedeljak ujutru zbog utakmice Engleske. Znam da mnogi ljudi prave planove.
Ako planirate da gledate u pabu to je sjajno, a to je takođe sjajno i za pabove.
Zato, napred Engleska", poručio je premijer.
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