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Britanska vlada izdala je naredbu da se rad pabova u noći između nedelje i ponedeljka produže.

Razlog je jednostavan - te noći u Meksiko Sitiju u osmini finala na Svetskom prvenstvu igraju Meksiko i Engleska.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Bradley Collyer / PA Images / Profimedia

Većina pabova u Britaniji se zatvara do 23 sata, ali ministri mogu da izdaju naredbu o povećanju radnog vremena da bi se obeležile prilike od „izuzetnog nacionalnog značaja”.

Građanima je ovu odluku saopštio premijer u ostavci Kir Starmer.

"Pobrinuli smo se da pabovi mogu da ostanu otvoreni u ranim jutarnjim časovima u ponedeljak ujutru zbog utakmice Engleske. Znam da mnogi ljudi prave planove.

Ako planirate da gledate u pabu to je sjajno, a to je takođe sjajno i za pabove.

Zato, napred Engleska", poručio je premijer.