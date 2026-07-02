Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Fudbaleri Portugala u dva časa ujutru po srpskom vremenu igraju protiv Hrvatske utakmicu šesnaestine finala.

Biće ovo specifična utakmica za Portugalce pošto se igra tačno na godišnjicu pogibije Dioga Žote i Andrea Silve.

1/6 Vidi galeriju Kolumbija - Portugal, Mundijal 2026 Foto: Alex Gottschalk / DeFodi Images / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Još uvek pričam sa njim. Malo ljudi ovo zna, imamo grupu na WhatsAPP, Rut, Diogo i ja. I ona je još tu, nastavljamo da pričamo. Kada god se nešto posebno dogodi, imam sačuvane prepiske i tako mogu da nastavim da mu šaljem poruke", rekao je za portugalsku televiziju jedan od njegovih najboljih prijatelja Ruben Neveš koji na Mundijalu na leđima nosi Žotin broj 21.

Ime Dioga Žote našlo se na spisku Portugalaca, igrači nose i posebne narukvice koje su znak sećanja na njega.

"Diogo je naše sunce i svetlost. I želimo za njega da osvojimo Mundijal", rekao je Pedro Martinez.

Kao što je radio Liverpul cele sezone, Portugal čuva uspomenu.

Tokom intoniranja himne, na video bimovima istaknuta je crno-bela fotgrafija Dioga Žote kako proslavlja gol.

Podsetimo, Diogo Žota i njegov brat Andre Silva stradali su u stravičnoj saobraćajnoj nesreći 3. jula prošle godine.