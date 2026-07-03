KRISTIJANO RONALDO ZAVRŠAVA KARIJERU?! Šokantna vest pred meč Portugal - Hrvatska! Oglasila se Katja: Uživajte u njegovom poslednjem plesu
Uoči utakmice Portugal - Hrvatska u okviru šesnaestine finala na Svetskom prvenstvu, osvanula je senzacionalna informacija.
Kristijano Ronaldo posle Mundijala 2026 završava reprezentativnu karijeru u Portugalu! Ova vest je obišla planetu, a objavila ju je Katja Ronaldo, njegova sestra. I to pred kamerama Sport TV.
"Uživajte dok traje. Uskoro završava. Informacije koje imam, iz pouzdanog izvora... ovo je njegov poslednji ples".
Pretpostavljalo se da će Kristijano posle šestog Mundijala završiti reprezentativnu karijeru, ali vest koju je Katja plasirala dolazi tik pred utakmicu sa Hrvatskom u šesnaestini finala.
"Inteligentni ljudi, oni koji vole fudbal, moraju da vole Ronalda. Oni su ti koji gube. On dominira već više od 20 godina. Pogledajte gde smo, porodica Aveiro... i odakle dolazimo. Pogledajte patnju kroz koju je moja majka prošla... Mislite li da će kritike uticati na našu sreću? Nikada Najvažnije je uživati u ovih dvadesetak godina koje smo delili. Neverovatno sam ponosna. Bila sam u Кataru, ovde sam. To je ogroman izvor ponosa. Samouverena sam i osmehnućemo se na kraju. On je samouveren; manje je nervozan nego mi. Osetila sam dobru energiju i samopouzdanje. Za nas navijače, to je utešno. Možemo biti samouvereni. Španija u osmini finala? Кo god da dođe, moraćemo da se suočimo sa njima i moramo biti spremni".
Ipak, treba sačekati da sve ovo Ronaldo potvrdi.