"Inteligentni ljudi, oni koji vole fudbal, moraju da vole Ronalda. Oni su ti koji gube. On dominira već više od 20 godina. Pogledajte gde smo, porodica Aveiro... i odakle dolazimo. Pogledajte patnju kroz koju je moja majka prošla... Mislite li da će kritike uticati na našu sreću? Nikada Najvažnije je uživati u ovih dvadesetak godina koje smo delili. Neverovatno sam ponosna. Bila sam u Кataru, ovde sam. To je ogroman izvor ponosa. Samouverena sam i osmehnućemo se na kraju. On je samouveren; manje je nervozan nego mi. Osetila sam dobru energiju i samopouzdanje. Za nas navijače, to je utešno. Možemo biti samouvereni. Španija u osmini finala? Кo god da dođe, moraćemo da se suočimo sa njima i moramo biti spremni".