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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis de la Fuente izjavio je da smatra da je njegova ekipa bila "skoro savršena" u svakom aspektu igre u pobedi nad selekcijom Austrije u šesnaestini finala Svetskog prvenstva.

"Znali smo da će biti važna utakmica, posebno u ovoj nokaut fazi. Imali smo prethodne utakmice na umu i u svakom aspektu smo bili skoro savršeni", naveo je De la Fuente, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

1/5 Vidi galeriju Španija - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

Reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Inglvudu pobedila selekciju Austrije 3:0.

"Veliki timovi se pojavljuju kada je njihovo prisustvo potrebno. Mislim da smo danas videli sjajnu utakmicu. Srećan sam jer smo u svim aspektima bili skoro savršeni, ali moramo da nastavimo da se poboljšavamo. Još uvek ima nekoliko sitnica koje treba poboljšati. Uvek možemo bolje. Svaka utakmica će biti teža od prethodne. Moramo zadržati ovaj mentalitet", rekao je De la Fuente.

Dvostruki strelac za selekciju Španije u večerašnjoj utakmici bio je Mikel Ojarzabal.

"Ojarzabal ;je izvanredan fudbaler, ali i normalna osoba. To je njegova snaga. Pokazao je fudbalski potencijal koji ima, a i ostali njegovi saigrači potpuno isto. Odigrali su izvanrednu utakmicu", naveo je De la Fuente.

Reprezentacija Španije će u osmini finala, u Arlingtonu igrati protiv pobednika duela između selekcija Portugala i Hrvatske.

"U osmini finala su sada protivnici još zahtevniji. Uvek možete da se poboljšate i, pored toga, to je ono što ovaj tim zahteva. Ovi igrači uvek žele sve više i više", kazao je De la Fuente.