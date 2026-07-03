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Fudbalski reprezentativac Španije Mikel Ojarzabal izjavio je da smatra da je utakmica šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Austrije bila veoma zahtevna, ali da je njegova ekipa dobrom igrom došla do pobede u tom duelu i plasmana u osminu finala.

1/5 Vidi galeriju Španija - Austrija, Mundijal 2026 Foto: Sports Press Photo / Shutterstock Editorial / Profimedia, Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia, ETIENNE LAURENT / AFP / Profimedia

"Bili su fizički jak tim i teško je bilo igrati protiv njih, ali smo odigrali dobru utakmicu", naveo je Ojarzabal, ;a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Španije plasirala se u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala, u Inglvudu pobedila selekciju Austrije 3:0.

Ojarzabal je bio dvostruki strelac za svoju ekipu u tom duelu.

"Srećan sam što sam pomogao timu da se plasira u sledeću rundu. Sada nam je potreban odmor", rekao je Ojarzabal.

Reprezentacija Španije će u osmini finala, u ponedeljak u Arlingtonu, igrati protiv pobednika duela između selekcija Portugala i Hrvatske.