Slušaj vest

Fudbalska reprezentacija Hrvatske na surov način je eliminisana sa Svetskog prvenstva.

Portugal je u uzbudljivom meču u Torontu posle preokreta slavio sa 2:1 (0:0), i to pošto je Hrvatskoj poništen gol u poslednjim sekundama meča.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Sudija iz Norveške Espen Eskas produžio je utakmicu za 10 minuta. Već u četvrtom minutu nadoknade vremena, Portugal je poveo golom Gonzala Ramoša. Zbog slavlja koje je usledilo, kao i izmena, bilo je jasno da će utakmica biti produžena za još koji minut.

Igrao se 103. minut kada je napad Hrvatske išao po levoj strani. Perišić je poslao loptu u kazneni prostor, Igor Matanović je glavom dodirnuo, a potom se ona od temena Veige odbila do Marija Pašalića. Ovaj je dodao do Gvardila koji je sa svega nekoliko metara pogodio mrežu.

Međutim, gol je poništen posle intervencije iz VAR sobe i ofsajda u kome se našao Pašalić.

Ali, tu nije kraj priče. Ne bi bio ofsajd da prethodno Matanović nije dirao loptu. U prvi mah se činilo da hrvatski fudbale zaista nije dodirnuo loptu, ali se oglasio senzor u lopti i pokazao drugo.

Pravila kažu da ako lopta na putu do igrača u ofsajdu namerno dođe od protivničkog igrača (kontrola, dodavanje, svesno igranje), onda se ofsajd poništava. Ako je samo lopta odbijena ili nesvesno prosleđena, onda ofsajd ostaje.

U slučaju ofsajda sudije gledaju trenutak kada saigrač uputi loptu prema napred, što je u ovom slučaju potvrđeno.