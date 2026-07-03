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Selektor fudbalske reprezentacije Hrvatske Zlatko Dalić izjavio je da, uprkos porazu, nema primedbe na igru svoje ekipe u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Portugala, kao i da smatra da su njegovi igrači pružili svoj maksimum u tom duelu.

1/11 Vidi galeriju Portugal - Hrvatska, Mundijal 2026 Foto: Mert Alper Dervis / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

"Žao mi je što smo izgubili, posebno nakon ovog drugog poluvremena. Bili smo bolji, imali mnogo šansi, igrali dobro i na kraju primili gol u nadoknadi. Tri VAR-a, tri protiv nas. Puno emocija, ali nemam šta da zamerim momcima. Borili su se, trudili, dali sve od sebe, nažalost, nisu uspeli", naveo je Dalić, a prenela Hrvatska radio-televizija (HRT).

Reprezentacija Hrvatske nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je u šesnaestini finala u Torontu izgubila od selekcije Portugala 1:2.

Selekcija Hrvatske povela je pogotkom Ivana Perišića u 53. minutu, da bi Portugal do preokreta došao golovima Kristijana Ronalda iz penala u 68. minutu i Gonsala Ramoša u četvrtom minutu nadoknade drugog poluvremena.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

Čak četiri gola bila su poništena zbog ofsajda - pogoci reprezentativaca Hrvatske Igora Matanovića u 56. minutu, Petra Sučića u 80. minutu i Joška Gvardiola u 13. minutu nadoknade drugog poluvremena, kao i gol Ronalda u 61. minutu.

"Imali smo mnogo dobrih situacija, nažalost nismo uspeli postići gol i povesti 2:0. Čestitam Portugalu. Možda nismo zaslužili da ispadnemo, bili smo ravnopravni Portugalu, posebno u drugom poluvremenu", rekao je Dalić.