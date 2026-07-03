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Fudbalski reprezentativac Austrije Marko Arnautović izjavio je da smatra da je selekcija Španije zasluženo pobedila njegovu ekipu u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva.

"Ako je protivnik bolji i ubedljivo pobedi, to se mora prihvatiti. Mislim da bi situacija bila drugačija da smo mi poveli 1:0. Što se tiče Španije, reč je o izvanrednoj ekipi, koja je svakako favorit za titulu na ovom Svetskom prvenstvu. Ipak, smatram da momci ne bi trebalo previše da očajavaju. Glavu gore, ponovo smo ispisali istoriju", naveo je napadač Crvene zvezde, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

1/9 Vidi galeriju Marko Arnautović na Mundijalu Foto: Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia, Juan Mabromata / AFP / Profimedia

Iskusni napadač je potvrdio posle meča da je ovo bio njegov poslednji meč za selekciju Austrije. Arnautović (37) je rekorder Austrije po broju mečeva (137) i broju golova (49).

"Ovo je bio moj poslednji meč. Čestitam Španiji, izvanredni su, možemo biti ponosni na ono što smo postigli", rekao je Arnautović za "Kurier".

Reprezentacija Austrije nije uspela da se plasira u osminu finala Svetskog prvenstva, pošto je večeras u šesnaestini finala, u Inglvudu izgubila od selekcije Španije 0:3.